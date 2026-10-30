Manelyk y Natalia Alcocer llegan a las amenazas en La granja VIP, ¡Se gritan y reviven polémico pasado!

La tensión en La granja VIP llegó a un nuevo nivel. Lo que parecía una simple dinámica entre participantes terminó en una explosiva pelea entre la conductora Natalia Alcocer y la influencer Manelyk González. Hubo reclamos, indirectas, insultos y hasta comentarios que fueron interpretados como amenazas, dejando a los espectadores sorprendidos por el nivel que alcanzó la discusión.

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Manelyk González y Natalia Alcocer

¿Por qué Manelyk González y Natalia Alcocer protagonizaron una fuerte pelea en La granja VIP 2026?

La pelea entre Manelyk González y Natalia Alcocer comenzó durante la dinámica llamada ‘Echar tierra’, realizada previo al Juego de Salvación en La granja VIP. Ahí, la influencer decidió señalar directamente a su compañera frente al resto de los habitantes.

Según Manelyk, Natalia ha mantenido un discurso de apoyo entre mujeres, pero considera que algunas de sus actitudes contradicen ese mensaje. Por ello aprovechó la dinámica para expresarle públicamente su inconformidad.

“De verdad que para cada roto hay un descocido. Tú vas con un discurso de ‘no hay que hablar de cuerpos ajenos, hay que apoyarnos entre mujeres’, pero haces comentarios pasivo-agresivos contra las mujeres”, lanzó la exestrella de Acapulco Shore.

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Manelyk en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Qué insultos se dijeron Manelyk y Natalia Alcocer durante su explosiva discusión en La granja VIP?

Tras escuchar las críticas, Natalia Alcocer respondió visiblemente molesta y pidió a Manelyk que no la interrumpiera mientras hablaba. Sin embargo, la situación se salió rápidamente de control.

“Primera lección: no vas a hablar cuando yo esté hablando”, respondió Natalia, generando una inmediata reacción por parte de la influencer.

La conductora después añadió una de las frases más polémicas de la noche: “Otras veces no te contestaba porque mi mamá me dijo que cuando uno discute con un pendejo se pone a su nivel”. La declaración provocó gritos, reclamos y nuevos ataques entre ambas participantes.

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Redes sociales

¿Natalia Alcocer amenazó con golpear a Manelyk González durante su pelea en La granja VIP?

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando la discusión subió de tono y el tema pasó de los insultos a referencias sobre posibles agresiones físicas. Durante el intercambio, Manelyk advirtió: “Cuidado porque muerdo”. La respuesta de Natalia no tardó en llegar y encendió la polémica entre los seguidores del reality.

“Vemos si me muerdes... Ahhh y se me olvida, aquí ya se puede morder, golpear y así; entonces, ten cuidado, si te acercas a mí, ¡órale!” Natalia Alcocer

Ante estas palabras, Manelyk respondió de inmediato: “Te espero porque la que pega se va, a mí no me amenaces, a mí si me dices algo lo haces”.

Cuando parecía que la confrontación había llegado a su límite, Manelyk González encendió aún más la polémica al sacar a relucir un asunto personal de Natalia Alcocer y lanzarle una directa pregunta frente a todos: "¿Te acuerdas quién te dejó y no te reconoció?”. Aunque la conductora optó por no responder al señalamiento, el comentario elevó la tensión en La granja VIP.

Cabe destacar que dentro de La granja VIP existe la recomendación de evitar involucrar a personas externas al programa en las discusiones, por lo que el comentario generó reacciones inmediatas entre la audiencia.

Manelyk González y Natalia Alcocer

¿Manelyk y Natalia Alcocer podrían ser expulsadas de La granja VIP 2026 si llegan a los golpes?

Finalmente, la intensidad del enfrentamiento obligó a la producción a intervenir antes de que la situación escalara aún más. La conductora Kristal Silva tomó el control del momento e intentó calmar los ánimos entre ambas participantes, evitando que la discusión pasara de los gritos a algo más serio.

Aunque el altercado no llegó a los golpes, la tensión dejó inquietos a muchos seguidores del reality. En redes sociales, varios usuarios recordaron que Natalia Alcocer protagonizó recientemente una crisis dentro de La granja VIP, por lo que ahora están atentos a que las advertencias lanzadas contra Manelyk no se conviertan en un nuevo conflicto dentro de la competencia.