¿Natalia Alcocer sale corriendo de La granja VIP? Crisis, gritos y reclamos a producción desatan preocupación

La tensión en La granja VIP parece haber llegado a un punto crítico. Tras varios días mostrando desgaste emocional, Natalia Alcocer protagonizó una fuerte crisis que dejó impactados a sus compañeros. Los gritos de la actriz y conductora se escucharon durante varios minutos dentro de una zona aislada del reality, provocando preocupación entre los habitantes y alimentando las versiones de que podría abandonar la competencia antes de tiempo.

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¿Qué pasó con Natalia Alcocer en La granja VIP? Reportan crisis y más de 30 minutos de gritos

Dentro de La granja VIP, Natalia Alcocer protagonizó una fuerte crisis emocional que, según reportes en redes sociales, se habría extendido por más de media hora. Los gritos provenían del área conocida como el “entrevistadero”, mientras varios de sus compañeros permanecían atentos desde el comedor intentando entender qué ocurría.

Entre los granjeros que presenciaron el momento estaban Niurka, Rafa Mercadante, Pablo Montero y Fernando Lozada. La tensión era evidente, pues los reclamos de Natalia se escuchaban por encima de cualquier otro ruido dentro de la casa. En uno de los videos difundidos en redes se alcanza a escuchar a la actriz repetir varias veces: "¡No, no, no, no!”.

La situación llamó tanto la atención que algunos habitantes comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo y si se trataba de alguna dinámica del programa. Sin embargo, Niurka descartó esa posibilidad cuando Fernando Lozada cuestionó si todo era una broma de Natalia.

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🫪 Natalia Alcocer tiene una CRISIS y lleva más de media hora a los GRITOS con la producción, les tuvieron que poner música dentro de la granja para que no se escuchara todo el escándalo. #LaGranjaDuelo https://t.co/2ewo79VyCq — nacho con O (@NachoConO) October 27, 2026

¿Cómo reaccionaron los granjeros a la crisis de Natalia Alcocer en La granja VIP?

Mientras los gritos continuaban, Niurka fue una de las pocas participantes que reaccionó abiertamente frente a las cámaras sobre lo que estaba ocurriendo: “Qué miedo”, comentó la vedette cubana al escuchar los reclamos que provenían del interior de la sala donde se encontraba Natalia Alcocer.

Cuando Fernando Lozada preguntó si todo se trataba de una actuación o una broma, Niurka respondió de inmediato que no era así y aseguró: “Está mal”.

Incluso realizó un gesto girando uno de sus dedos a la altura de la cabeza, dando a entender que la situación podría estar relacionada con una fuerte carga emocional y no con un problema físico. Por su parte, Rafa Mercadante intentó cambiar de tema al decir: “Luego lo hablamos, carnal”, mientras los demás permanecían atentos a lo que sucedía.

Momentos después, la voz de Crystal Silva comenzó a dar instrucciones dentro del reality y poco después se escuchó música a alto volumen.

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No se sabe si Natalia Alcocer saldrá de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Natalia Alcocer quiere abandonar La granja VIP?

La crisis no ocurrió de manera aislada. Horas antes, Natalia Alcocer ya había mostrado señales de desgaste emocional al romper en llanto frente a sus compañeros. La actriz confesó que extraña profundamente a sus hijas y expresó la necesidad de saber que se encuentran bien fuera del reality. “Yo quiero ver a mis nenas”, dijo entre lágrimas.

Más adelante reconoció que la distancia de sus seres queridos ha sido uno de los factores más difíciles de enfrentar dentro de la competencia. “Los extraño a todos. Yo quisiera saber que están bien”, expresó.

Durante esa misma conversación, Natalia también habló sobre los comentarios que ha recibido en torno a su relación con Pablo Montero y aclaró cuáles son sus límites frente a las cámaras: “No me voy a bañar con mi novio en un reality nunca”, afirmó al recordar una broma relacionada con entrar juntos a la regadera.

Natalia Alcocer en La granja VIP / Redes sociales

Visiblemente afectada, también lanzó una reflexión que llamó la atención de los espectadores: "¿Por qué quiero luchar para que entiendan cómo soy?”.

Niurka e Ivonne Montero intentaron tranquilizarla, asegurándole que no necesita la aprobación de nadie y recordándole que cuenta con el respaldo de su familia. Sin embargo, la situación parece haber ido escalando con el paso de las horas. Natalia Alcocer ha manifestado en distintas ocasiones que se siente emocionalmente agotada y que incluso ha pensado en abandonar La granja VIP para regresar junto a sus hijas.

Por ahora, Natalia Alcocer, quien también estuvo internada en una clinica de adicciones, continúa dentro de La granja VIP pero los recientes gritos, el llanto y los constantes cuestionamientos sobre su permanencia mantienen a los seguidores del reality pendientes de lo que podría convertirse en una de las salidas más impactantes de la temporada.