¡Manelyk se pelea con Natalia Alcocer tras salida de Azalia de ‘La granja VIP’! La llama “cobarde” y “mentirosa”

El equipo de la ‘Resistencia’ dentro de ‘La granja VIP 2026’, conformado por Manelyk González, Kunno, ‘la Bebeshita’ y Mono Osuna, sufrió una gran pérdida. Y es que Azalia Ojeda ‘la Negra’ se convirtió en la más reciente expulsada del reality.

En medio de la tensión por este hecho, Mane protagoniza una intensa pelea con Natalia Alcocer. Muy fiel a su estilo, la influencer se fue con todo y hasta la llamó “mentirosa”. ¿Qué pasó? Te contamos los detalles.

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Pelea en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué Azalia Ojeda ‘la Negra’ salió de ‘La granja VIP 2026’?

Durante la semana pasada, la producción de ‘La granja VIP 2026’ nominó automáticamente a Azalia Ojeda ‘la Negra’ como sanción por el pleito que protagonizó con Rafa Mercadante.

La creadora de contenido se metió con las hijas del conductor después de que este le enseñara el dedo medio. Según redes sociales, el conflicto llegó a lo físico. Se dice que, presuntamente, Ojeda cacheteó a Mercadente.

No obstante, esto jamás fue confirmado y el castigo solo fue por haber insultado a la familia de Mercadante. En la gala de eliminación, se anunció que ‘la Negra’ era la expulsada de la semana.

Más allá del festejo de sus detractores, hubo muchas teorías sobre la razón de su salida. En redes sociales, se empezó a especular que la creadora de contenido presuntamente quería abandonar la competencia y lo hicieron pasar como una expulsión común. Otros creen que para no tener problemas con los fans, quienes se estaban quejando del presunto favoritismo a Azalia y al resto de la ‘Resistencia’.

Según información del conductor del programa ‘Vaya, vaya’, la salida de Azalia sí fue legítima, pues una fuente le comentó que era la más baja en votaciones. También mencionó que, presuntamente, Mane iba en penúltimo lugar, pero que la producción decidió que fuera de las primeras en regresar al show para evitar que siguiera cayendo en votos.

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Azalia eliminada de La granja VIP 2026 / Redes sociales

La pelea entre Manelyk y Natalia Alcocer en ‘La granja VIP 2026’

Para nadie es un secreto que Manelyk y Natalia Alcocer no tienen una buena relación dentro de ‘La granja VIP 2026’. Esto quedó demostrado en su más reciente conflicto. En esta ocasión, el pleito se desencadenó por unas heces que dejaron en el baño.

Natalia buscaba al culpable y Manelyk sintió que la estaban responsabilizando. Ante esto, la influencer se defendió y le exigió a la actriz que le dijera “las cosas en la cara”. Si bien Alcocer simplemente dejó ver que no caería en provocaciones, González no paró y hasta la insultó.

“Si hablas de mí, hablas en la cara, cobarde, mentirosa. Si estás hablando de mí, me lo dices en la cara, si no, te callas”. Manelyk González

Pese a que Natalia no le respondía, Mane siguió atacándola. Incluso la acusó de ser alguien que “habla a las espaldas de los demás”.

La discusión tuvo reacciones encontradas. Algunos aseguraron que González “le dio una arrastrada” a su compañera, mientras que otros afirman que la creadora de contenido realmente sí habría sido la culpable de dejar heces en el baño.

MANELYK y NATALIA ALCOCER ya se están peleando por una CACA que dejaron en el baño, ahora sí comenzó una nueva semana😭🚬 #LaGranjaCapataz https://t.co/II8LExb0rB — nacho con O (@NachoConO) October 26, 2026

¿Manelyk González es la “protegida” de ‘La granja VIP 2026’?

En redes sociales, se ha especulado que, presuntamente, Manelyk González es la “protegida” de ‘La granja VIP 2026’. Muchos usuarios sostienen que la producción dejaría pasar supuestas malas acciones de la influencer para que siga en el show.

Incluso se dijo que Pimpinela Escarlata salió del reality por petición del hermano de Mane. Supuestamente, este último le exigió a la producción que sacara al luchador, pues lo consideraba un peligro para la participante.

Se rumorea que esa sería la razón por la que muchas acciones sancionables de su equipo también serían pasadas por alto. Un ejemplo de ello fue cuando Kunno dijo que les pondría cloro a los huevos del resto de los concursantes. Si bien fue un dicho de broma, algunos consideran que debió ser castigado.

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