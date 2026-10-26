La granja VIP 2026: ⁠⁠Ferka y amigo de Rafa Mercadante pelean en la gala, lo acusan de “patán y naco” | VIDEO

Además de la polémica salida de Azalia ‘la Negra’ de La granja VIP 2026, la noche del domingo tuvo una controversia más. Un tenso momento fue protagonizado por panelistas e invitados de la gala. Fue ahí que Ferka y Linet Puente se lanzaron contra el amigo de Rafa Mercadante. ¿Qué se dijeron?

Ferka pelea en La granja VIP / IG: @ferk_q

¿Por qué la salida de Azalia ‘la Negra’ de La granja VIP 2026 se considera polémica?

Azalia ‘la Negra’ tuvo varias discusiones y peleas con Rafa Mercadante durante su estancia en La granja VIP 2026. Casi como “película”, ambos estuvieron en la placa de nominados de la semana que finalizó.

Según se llegó a manejar en días anteriores, se presumía que Azalia habría golpeado a Rafa durante un momento en plena cena de los granjeros, aunque nunca se confirmó esa hipótesis.

Esto hizo que internautas y televidentes aseguraran que la salida de Azalia este domingo ya estaba pactada, y que Rafa Mercadante podría estar siendo “protegido” por la producción.

Cabe señalar que esta no es información oficial, no ha sido confirmada y solo corresponde a interpretaciones de seguidores. De hecho, Ojeda habló a su llegada al foro tras su eliminación y no se dijo arrepentida en caso de que su conflicto con Rafa fuera el detonante de su salida. ¿Tú qué opinas?

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Azalia ‘la Negra’ fue eliminada de La granja VIP 2026 / Captura de pantalla

Ferka y panelistas pelean con amigo de Rafa Mercadante en La granja VIP 2026

Como ya es costumbre en galas de eliminación de La granja VIP 2026, amigos o familiares de los nominados estuvieron presentes en el foro. En representación de Rafa Mercadante estaba su amigo Omar.

Al hablar sobre el comportamiento de sus amigos dentro del reality, Omar fue abordado por las actitudes de Rafa con las granjeras. El asunto se encendió cuando el amigo de Manelyk le dijo lo siguiente: “ A una dama siempre la tienes que respetar, ¿se dice un caballero? Perdóname, es un patán, un naco ”, mencionó el amigo de Manelyk.

Posteriormente, Ferka se unió a las críticas. Aquí te dejamos la pelea completa entre panelistas e invitados:



Ferka: “ Te los voy a anotar porque tengo buena memoria. Machorra a Mónica, sobre la venta de su cuerpo a Manelyk a Azalia que es una basura. No puedes justificar eso ”,

”, Omar: “ Es la brecha generacional ”,

”, Ferka: “ ¿Entonces por brecha generacional puede ser grosero con las mujeres? ”,

”, Linet Puente: “ Ni ahorita ni nunca se puede justificar algo así ”.

El asunto terminó cuando Omar comenzó a hablar sobre los insultos y comentarios a Rafa en redes sociales, aunque las panelistas aseguraron que eso no dependía de ellas.

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¿Amigo de Rafa Mercadante no regresará a La granja VIP 2026?

Al finalizar su intervención durante la gala de La granja VIP 2026, el amigo de Rafa Mercadante volvió a hablar, en esta ocasión, para las redes sociales del reality de TV Azteca.

En ese momento, Mallezaa (creadora de contenido digital del programa) cuestionó a Omar sobre la palabra “Machorra”, misma que utilizó Rafa para referirse a Mónica Escobedo:

No fue con dolo, pero para un señor de 53 años ‘machorra’ y ‘ruda’ es lo mismo, pero nunca lo hizo como una ofensa a la comunidad, ni al caso. (...) Para Rafa, que está más allá del bien y del mal, se le hizo muy natural decirle ‘machorra’ y de pronto se volvió la estrategia más fuerte contra él. Omar, amigo de Rafa Mercadante

Omar no dijo nada sobre su regreso a La granja VIP 2026, pero solo se dijo sorprendido por la forma en que tomaron sus comentarios y los de Rafa Mercadante (acusado de ser padre ausente) dentro del reality.

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