Azalia ‘la Negra’ quiere dejar ‘La granja VIP 2026’ tras supuesta pelea física con Rafa Mercadante: “Perdí”

En las últimas horas, se ha venido especulando sobre la pelea entre Azalia Ojeda ‘la Negra’ y Rafa Mercadante en ‘La granja VIP 2026’. Si bien los fans lograron captar una discusión acalorada entre ellos, se dice que después hubo un presunto contacto físico, pero que la escena fue censurada del 24/7.

Por supuesto, los fans han exigido que la producción y/o los conductores se pronuncien al respecto. En medio de todo esto, Azalia les confesó a sus compañeros que ya no quería estar en el reality y había considerado salirse. ¿Prefiere abandonar antes de una sanción? Te contamos qué está pasando.

No te pierdas: La granja VIP 2026: ¿Quién se convirtió en ‘capataz’ HOY, 19 de octubre? ¡Este fue el legado de Pimpinela!

Rafa Mercadante supuestamente fue agredida por Azalia / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Azalia ‘la Negra’ y Rafa Mercadante en ‘La granja VIP 2026’?

Desde hace ya varias semanas, Azalia ‘la Negra’ y Rafa Mercadante han tenido sus roces en ‘La granja VIP 2026’. Además de pertenecer a alianzas diferentes, la influencer ha dejado claro que el conductor no es de su agrado.

No obstante, las cosas parecen haber subido de nivel luego de que Rafa se coronara como ‘el más gallito’. En el 24/7, se vio al resto de los participantes preparándose para cenar. Al mismo tiempo, se podía escuchar de fondo una fuerte discusión entre Azalia y Rafa. Esto es lo que se alcanzó a escuchar:

Rafa Mercadante: “¿Qué? ¿Me estás amenazando?”

Azalia: “¿Qué me vas a hacer? ¿No que eres un caballero?”

Según internautas, la creadora de contenido le dio una cachetada a Mercadante, teniendo que ser Mono Osuna quien intervino para evitar que el pleito se saliera aún más de control. En tanto que el propio presentador dio su versión de la historia de cómo comenzó el pleito.

De acuerdo con su testimonio, Azalia se enojó al ver que estaba celebrando el hecho de que el público lo escogiera como “el más gallito”. Supuestamente, ella le enseñó el dedo medio y le habría dicho: “Aquí es donde se van a sentar tus hijas”.

“Eso se me hace mega delicado porque yo tengo dos menores de edad. El que se expresen así de una menor de esas, no tiene nombre, por lo que quieran. ¿Por reirse merezco que digan que mis hijas se sienten aquí? Yo quiero que cheque eso producción porque pasó algo más delicado” Rafa Mercadante

Si bien Azalia reconoció que dijo eso, aseguró que fue por las provocaciones constantes de Rafa: “Ellos me quieren provocar, quieren que grite y vaya como loca a reclamar. Le mostré el dedo y le dije de su hija porque él me provocó! Mane me dijo hace días que ellos vendrán a provocarme”, explicó.

Te recomendamos: Manelyk González podría abandonar ‘La granja VIP 2026’ por “romper las reglas”, aseguran

Azalia admite que insultó a Rafa Mercadante / Redes sociales

Azalia Ojeda ‘la Negra’ explica por qué quiere abandonar ‘La granja VIP 2026’

En una conversación sincera con Manelyk y Kunno, Azalia ‘la Negra’ confesó que ya quería salirse de ‘La granja VIP 2026’. Admitió que “perdió el encanto” de estar en el reality. Aunque dijo lamentar que el equipo que hizo disminuyera, señaló que había tolerado muchas cosas.

También manifestó que le gustaría que la producción viera todo el panorama completo de su conflicto con Rafa Mercadante.

“Perdí el encanto. Siendo bien honesta, siento feo porque sé que van a ser menos, pero… Ojalá escuchen todo lo que les dije. No, ellos. El pe… es que yo soy así. O es blanco o es negro. Ya no me causa satisfacción”. Azalia Ojeda

Muchos creen que la creadora de contenido quiere dejar el show antes de que la expulsen o sancionen por su presunta agresión física a Rafa Mercadante, es decir, sería una cuestión de “orgullo”.

Azalia dice que le perdió el encanto a la granja y que ya se va 👀😳🔥 #LaGranjaVlP #LaGranjaTraición #LaGranjaVIPMX #LaGranjaMX https://t.co/4tNNNuPH6o — Madrid (@RMCF_Central) October 23, 2026

¿La producción de ‘La granja VIP 2026’ confirma la expulsión de Azalia ‘la Negra’?

Hasta el momento, la producción de ‘La granja VIP 2026’ no ha mencionado nada sobre la posible expulsión o sanción para Azalia ‘la Negra’ por su pleito con Rafa Mercadante. No obstante, fans han pedido que sí se le castigue, recordando que Mónica Escobedo fue sacada en su momento por haber agredido a Niurka Marcos.

Cabe mencionar que, a lo largo de la semana, Azalia ha expresado que ya quiere irse del show. Si bien muchos no le habían tomado importancia debido a que lo decía cuando se enojaba, ahora se cree que podría ser una realidad.

Mira: ‘La granja VIP 2026’ no quiere pagarle a Mónica Escobedo por su estancia en el reality, aseguran: VIDEO