‘La granja VIP 2026’ no quiere pagarle a Mónica Escobedo por su estancia en el reality, aseguran: VIDEO

El pasado domingo 18 de octubre, los conductores de ‘La granja VIP 2026’ dieron a conocer que Mónica Escobedo sería expulsada de la competencia por haber roto las reglas. Esto causó mucha controversia en redes sociales. Y es que mientras que algunos creen que fue lo mejor, otros consideran que fue algo injusto.

En medio de todo esto, se filtra que, presuntamente, la producción del reality se estaría negando a pagarle su sueldo a la comediante. ¿Habrá demanda? Esto es lo que se sabe.

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Mónica Escobedo expulsada de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Por qué Mónica Escobedo fue expulsada de ‘La granja VIP 2026’?

La expulsión de Mónica Escobedo de ‘La granja VIP 2026’ se debió a un fuerte altercado que tuvo con Niurka Marcos. Y es que, durante la fiesta, la comediante le dio un manotazo en la espalda a la actriz, quien se fue muy molesta del festejo.

Si bien se llegó a pensar que Escobedo tan solo recibiría una advertencia por sus acciones, al final terminó siendo eliminada. El conductor del show explicó que la mujer había roto las reglas y por ello sería expulsada.

A su salida del show, Mónica manifestó que, a su consideración, fue Niurka quien “pidió su cabeza a la producción”. Pese a todo, dijo que estaba muy contenta por la experiencia y que incluso extrañará a algunos compañeros.

“Yo sé que no fue un golpe fuerte. Fue simplemente un estate quieto y no me arrepiento. La verdad es que ya estaba harta de que me tratara mal… no lo iba a permitir. Yo sé que Niurka pidió mi cabeza y obviamente es Niurka Marcos, obviamente me iban a echar a mí. Pero también ya quería irme… Fue una experiencia muy grata”, puntualizó.

Según las especulaciones en redes sociales, Niurka habló con producción y exigió que sacaran a Escobedo, asegurando que, si no lo hacían, ella sería quien abandonaría la competencia.

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Mónica Escobedo fue expulsada por agredir a Niurka / Redes sociales

Mónica Escobedo podría no recibir su pago por haber estado en ‘La granja VIP 2026’

En su emisión más reciente de su canal en YouTube, el periodista Gabo Cuevas informó que, presuntamente, la producción de ‘La granja VIP 2026’ no quiere darle su sueldo a Mónica Escobedo. Al parecer, la razón detrás de esto es que la humorista habría roto las reglas.

El pago que recibiría Mónica, presuntamente, sería utilizado para pagar la multa correspondiente por “incumplir el contrato”.

“Mónica firmó un contrato que dice una cláusula que, en el momento en el que tú agredes a una persona, serás multado. Parte de esa multa equivale a un millón de pesos o no recibir un pago por las semanas que estuviste… La producción le dejó en claro que, como no respetó el contrato y existe esta cláusula, se la van a aplicar”. Gabo Cuevas

El comunicador también mencionó que, presuntamente, expulsaron a Escobedo por un acto de “lavado de imagen”. La producción quería demostrarle al público que sí hay “veracidad” y por ello agarraron al “chivo más débil”

Cabe mencionar que, hasta ahora, esta información no ha sido corroborada ni desmentida. En tanto que los usuarios en redes sociales consideran que, en caso de ser verdad, sería muy injusto.

¿Cuánto ganan los famosos que participan en ‘La granja VIP’?

De manera oficial, se desconoce cuál es el sueldo semanal que reciben los participantes de ‘La granja VIP 2026’. En su momento, se filtró una supuesta lista que indicaba que, presuntamente, Manelyk era la mejor pagada. Esta es la lista expuesta:

Manelyk González: 150 mil pesos mexicanos

Carlos Trejo: 130 mil pesos mexicanos

Ivonne Montero: 100 mil pesos mexicanos

Pimpinela Escarlata: 100 mil pesos mexicanos

Mario ‘Mono’ Osuna: 100 mil pesos mexicanos

Niurka Marcos: 95 mil pesos mexicanos

Julio Camejo: 90 mil pesos mexicanos

Fernando Lozada: 85 mil pesos mexicanos

Mónica Escobedo: 85 mil pesos mexicanos

Natalia Alcocer: 85 mil pesos mexicanos

Pascal Nadaud: 85 mil pesos mexicanos

Kunno: 80 mil pesos mexicanos

Rafael Mercadante: 75 mil pesos mexicanos

Kenny Avilés: 70 mil pesos mexicanos

María Karunna: 70 mil pesos mexicanos

Azalia ‘La Negra’ Ojeda: 70 mil pesos mexicanos

Kevyn Contreras ‘El Bicolor': 65 mil pesos mexicanos

Daniela Alexis ‘La Bebeshita': 50 mil pesos mexicanos

Abigail Pak ‘La Coreañera': 45 mil pesos mexicanos

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