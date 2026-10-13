Kevyn ‘Bicolor’ se podría quedar sin un solo peso de La granja VIP 2026; revelan un posible embargo de salario

Luego de que la exesposa de Kevyn ‘Bicolor’ arremetiera contra el comediante y lo expusiera por no pagar la manutención de sus dos hijas menores, se reveló en el programa de YouTube de Javier Ceriani que el participante de La granja VIP 2026 podría sufrir la retención de su sueldo. ¿Problemas en el reality show? ¡Te contamos los detalles!

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La granja VIP 2026: Kevyn ‘Bicolor’ podría perder su sueldo. / Redes sociales, Canva

¿Qué fue lo que dijo la exesposa de Kevyn ‘Bicolor’ sobre el comediante?

Tras la llegada de Kevyn ‘Bicolor’ a La granja VIP 2026, se comenzó a difundir en redes un breve clip de una transmisión en vivo hecha por la conductora Naomy Villarreal en la que acusa al comediante de no hacerse cargo de sus hijas gemelas, fruto de su relación con ella.

Debido a la falta de respuesta por parte de ‘Bicolor’, la conductora interpuso una demanda de manutención independientemente del proceso que ya enfrenta y en el que se solicita una pensión estimada de 25 mil pesos, los cuales están pendientes desde abril del año pasado.

Además, a través de su cuenta de Instagram difundió un audio del participante en el que habla sobre sus exesposas y las acusa de aprovecharse de su silencio, a lo que Naomy respondió. “Eres un vato irresponsable y mal padre, eso te lo ganaste tú solito. O ¿por qué a un buen padre se le tiene que requerir el pago de alimento de sus hijas mes con mes?”

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La granja VIP 2026: Kevyn ‘Bicolor’ podría perder su sueldo. / Redes Sociales

¿Kevyn ‘Bicolor’ podría perder su sueldo en La granja VIP tras negarse a dar manutención?

Semanas después de que la exesposa de Kevyn ‘Bicolor’ rompió el silencio sobre la manutención de sus gemelas, el caso fue abordado en el programa de YouTube del periodista Javier Ceriani, donde la abogada Marce Torres explicó que el sueldo del comediante en La granja VIP podría ser congelado.

Según lo explicó Marce, ‘Bicolor’ se ha estado amparado para no pagar los alimentos pese a que debe ocho meses de pensión alimenticia. “La pensión alimenticia es de 25 mil pesos; debe ocho meses. Los abogados de Naomy estuvieron tocando la puerta hace unos días, pero no abrieron”.

Ante la negativa por parte del comediante , la abogada Marce Torres reveló que ya se estaría solicitando la retención del sueldo que recibe por su participación en La granja VIP . “Ya se está solicitando un exhorto para que se le retengan salarios. Va a llegar a (Azteca) el requerimiento del embargo de pago de salario”.

Sin embargo, también señaló que esa acción se podría impedir en caso de que el comediante entregue por voluntad propia el monto de pensión que debe a su expareja y madre de sus gemelas.

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¿Qué dijo Kevyn ‘Bicolor’ sobre la manutención de sus hijas en La granja VIP 2026?

Durante una conversación con Rafa Mercadante, Kevyn ‘Bicolor’ se sinceró sobre la responsabilidad económica que tiene con una de sus seis hijos. El comediante explicó que, aunque entrega el dinero que aporta de la manutención, sus exparejas no lo consideran justo.

El comediante también mencionó que era todo un desafío cubrir los gastos de seis niños, lo que le atrajo críticas: “Una cosa es ‘no dar’ y otra ‘dar lo justo’. Obviamente son personas diferentes, mujeres diferentes y pues cada una”.

Su comentario de inmediato generó reacciones en redes, donde los internautas señalaron que sus palabras solo eran una justificación para no cumplir con su obligación. ¿Llegarán a un acuerdo o se congelará su sueldo de La granja VIP?

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