¿Sacan del clóset a participante de ‘La granja VIP’ 2026? Difunden VIDEO donde aparece besando a otro hombre

Tras las declaraciones de Pascal sobre su orientación sexual en ‘La granja VIP’ 2026 y la ola de opiniones que provocaron, recientemente comenzaron a circular imágenes de otro granjero que también quedó en el centro de la conversación.

Y es que en el video difundido en redes sociales se observa al participante dándole un apasionado beso a otro hombre durante un espectáculo en vivo.

¿De quién se trata?

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La granja VIP / Redes sociales

¿Quién es el participante de ‘La granja VIP’ 2026 que apareció besando a otro hombre?

Se trata del comediante regio Kevyn ‘Bicolor’, quien se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos de la segunda temporada del reality, debido a los conflictos en los que se ha visto involucrado.

En distintas ocasiones, Kevyn ha demostrado que tiene un humor y una forma de ser irreverentes que incluso podrían incomodar a algunas personas. Además, ha trabajado muy de cerca con ‘Brincos dieras’, comediante que también se caracteriza por su humor negro.

Precisamente, fue durante uno de los shows de ‘Brincos dieras’ donde ocurrió el polémico momento que ahora vuelve a poner a Kevyn bajo la lupa.

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Kevyn ‘Bicolor’ / Redes Sociales

¿Cómo fue el momento en el que Kevyn ‘Bicolor’ besó a otro hombre?

En el video que circula en redes sociales, se observa a Kevyn durante un evento junto al payaso ‘Brincos Dieras’, mientras está en brazos de otro hombre y ambos se dan un apasionado beso que dura varios segundos.

En algunos fragmentos de la grabación se escuchan las expresiones de sorpresa del público e incluso del propio ‘Brincos dieras’, quien reacciona con asombro ante el beso de Kevyn.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre al que besa el comediante, así como si formaba parte del staff o era uno de los espectadores del evento.

Sin embargo, el comediante o personas cercanas a él no han hablado al respecto o mencionado algo relacionado con la orientación sexual de Kevyn.

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Qué asco me pasaron esto del billoron !!! Por dinero hace lo que sea 🤮🤮🤮🤮 Esto es lo que el público está defendiendo @AdalRamones @KristalSilva_ @Flor_Rubio @reygruperomx #LaGranjaGala https://t.co/M2TIhtdOiD — TeamManelyk (@yncastellanos) October 13, 2026

¿Kevyn ‘Bicolor’ tiene pareja? Esto se sabe sobre su vida sentimental

La vida sentimental de Kevyn ‘Bicolor’ ha dado mucho de qué hablar durante su participación en ‘La granja VIP’, especialmente por los acercamientos que ha tenido con ‘Bebeshita’.

El comediante regiomontano tiene seis hijos. Con Sandra González tuvo tres pequeños; posteriormente, tuvo una niña con otra mujer. Además, de su relación con la influencer Naomy Villarreal nacieron sus hijas gemelas.

Su matrimonio con Naomy terminó en 2025 y, posteriormente, se dio a conocer que su divorcio quedó concretado legalmente en junio de 2026.

Actualmente, Kevyn y ‘Bebeshita’ han tenido varios acercamientos en el reality, incluso besos y han pasado la noche juntos, lo que ha despertado rumores sobre un romance.

Sin embargo, a pesar de que ha sido señalado por no dar manutención a sus hijos, Kevyn ‘Bicolor’ aclaró que todavía no son novios y que se encuentran en una etapa en la que están conociéndose y no ha confirmado públicamente tener una pareja formal.

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