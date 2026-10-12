La Bea se casa con Isra Punk y reúne a exintegrantes de La granja VIP; ¡Hasta apareció el querido Tío Pepe!

Después de meses de preparativos, adelantos sobre el vestido de novia y la promesa de organizar un auténtico pachangón, la Bea finalmente llegó al altar junto a Isra Punk, su pareja de más de 15 años. Lo que parecía una boda íntima terminó convirtiéndose en una inesperada reunión de exintegrantes de La granja VIP, con invitados muy queridos por el público, ¡incluido el entrañable Tío Pepe!

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¡Boda en puerta! ‘La Bea’ e Isra Punk preparan su gran día y así luce de novia. / Luis Pérez/TVNotas/Cortesía de ‘la Bea’

¿Cuándo y dónde se casaron la Bea e Isra Punk?

La boda de la exintegrante de La granja VIP se celebró en Teotihuacán, muy cerca de la zona arqueológica, un lugar que sirvió como escenario para una ceremonia rodeada de familiares, amigos y figuras del entretenimiento.

De acuerdo con las imágenes difundidas por los propios novios y algunos invitados, la celebración tuvo lugar en el Club Campestre Teotihuacán, donde la pareja reunió a personas cercanas para compartir este momento especial.

Meses antes, la comediante ya había adelantado a TVNotas que preparaba un festejo inolvidable y que no escatimaría en detalles para convertir el evento en una auténtica fiesta.

Incluso había confesado entre risas: “Ya fuimos a ver lugares. Nos casaremos en un jardín de la CDMX. Si no, cerraremos una calle (ríe). De que se hace, se hace el pachangón”.

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¿Qué famosos asistieron a la boda de la Bea y qué exintegrantes de La granja VIP estuvieron presentes?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cantidad de invitados conocidos que acudieron a celebrar con los recién casados. La fiesta reunió a varios excompañeros de La granja VIP, convirtiéndose prácticamente en una mini reunión del reality que tantos momentos dio al público.

Entre los asistentes destacaron César Doroteo “Teo”, Kike Mayagoitia y su esposa Cynthia de la Vega, además del querido Tío Pepe, cuya presencia generó múltiples reacciones entre los seguidores del programa.

También acudieron figuras del stand up y del entretenimiento como Ana Julia Yeyé, Paty Bacelis, Ricardo Peralta “Pepe”, Mannu Na, Xanic, Ray Contreras, Chaparro Salazar, Raúl G. Meneses y Fran Hevia.

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¿Qué detalles hicieron especial la boda de la Bea e Isra Punk?

Desde que anunciaron su compromiso, la Bea e Isra Punk dejaron claro que buscaban una celebración diferente y muy acorde a sus personalidades. Uno de los detalles más comentados fue el letrero de bienvenida colocado a la entrada del evento, inspirado en los tradicionales anuncios de mercados mexicanos.

El mensaje decía: “Pásele al bodorrio. Bea & Isra. 10/10/26”.

La frase rápidamente llamó la atención por su tono divertido y cercano, reflejando el espíritu relajado con el que la pareja decidió vivir su gran día. Además, durante los preparativos, la Bea había revelado que estaban considerando diversos grupos musicales para amenizar la fiesta debido a que ambos son amantes de la cumbia.

“También cotizamos algunos grupos para que toquen en la boda. No sé si será boda o festival (ríe). Nos gustaría la banda de El Gran Silencio, Los Askis y Los Yaguarú. Es que somos muy cumbiacheros” La Bea

¿Quién sería el padrino de anillos y qué pasó con los planes de la pareja?

Cuando comenzaron a organizar la boda, la Bea sorprendió al revelar que Alberto del Río “El Patrón” sería oficialmente el padrino de anillos. La comediante explicó en aquel momento: “Una gran amiga cantará ese día y, además, ‘El Patrón’ (Alberto del Río) será oficialmente el padrino de anillos”.

No se pudo confirmar si “El patrón” asistió a la boda o si finalmente entregó los anillos, como la Bea había adelantado meses atrás. Sin embargo, el exluchador ha atravesado momentos complicados en los últimos meses, marcados por problemas legales y una demanda que afectó tanto su imagen pública como su situación económica. De hecho, recientemente TVNotas te dio a conocer que Alberto del Río se encuentra luchando por reactivar su carrera profesional, muy lejos de la época en la que era una de las figuras mejor pagadas de la lucha libre.

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Otra de las decisiones que llamó la atención fue que la pareja optó por no tener una larga lista de padrinos, una tradición muy común en muchas bodas mexicanas. Sobre ello, Isra Punk explicó:

Isra Punk “No habrá más padrinos, porque queremos llevar completamente el gasto. Sabemos que aquí en el barrio hay padrinos hasta de servilletas; sin embargo, nos encantaría solventar todos los pagos de la boda en pareja”.

Ese gesto fue aplaudido por muchos seguidores, quienes destacaron el compromiso de ambos para organizar juntos cada detalle de su enlace matrimonial.