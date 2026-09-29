Alberto del Río, ‘el Patrón’, lucha por recuperar su carrera, ¡de cobrar 500 mil pesos ahora ni llena convivencia de 299!

Tras estar en el ojo del huracán y pasar 11 días en prisión debido a la violencia física, verbal y psicológica que ejerció contra su exmujer, Mary Carmen Rodríguez, Alberto del Río, mejor conocido como ‘el Patrón’, busca recuperar su carrera. Hace unos días, el luchador convocó a sus fans a un meet and greet en la CDMX, pero fue todo un fracaso.

Alberto del Río ‘el Patrón’ organizó evento con seguidores / Luis Pérez

¿Cómo fue el encuentro entre Alberto del Río ‘el Patrón’ con sus sguidores?

La cita fue en Santa Michelada, un bar ubicado muy cerca de la Arena México, lugar emblemático de la lucha libre, en el centro de la CDMX. Aunque se esperaba una gran asistencia, la realidad fue otra, ya que el lugar no se llenó. Esto puso de malas al luchador, pues desafortunadamente no logra levantar su carrera ni su economía.

Una persona que acudió al lugar nos compartió:

Tomarte la foto y saludarlo costaba 299 pesos, y aunque sí hubo gente, la verdad es que no fue el éxito que se esperaba; de hecho, ‘el Patrón’ se fue antes de que acabara el evento, porque ya no había ni llegaba nadie. Asistente al evento de Alberto del Río ‘el Patrón’

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Convivencia de seguidores con Alberto del Río ‘el Patrón’ / Luis Pérez

¿Qué problemas vive actualmente Alberto del Río ‘el Patrón’ tras ser acusado de violencia?

Por su parte, personas cercanas al exhabitante de la primera temporada de La granja VIP, nos contaron que este enfrenta momentos complicados: “La verdad es que lo que pasó fue un duro golpe para su economía y su prestigio. Tras el escándalo, se le cayeron muchos contratos y la gente ya no lo quiere. No lo aceptan del todo bien. Todo lo que había ganado en La granja, tanto en lo económico como con los fans, lo perdió”.

“Imagínate, llegó a ser un ídolo a nivel internacional, porque no se nos olvide que luchó fuera de México, y fue uno de los luchadores mejor pagados. Él mismo compartió, tanto en La granja como en otros lados, que ganaba hasta 500 mil pesos por presentación en sus buenos tiempos. De hecho, cuando se fue a luchar a EU, a la WWE, se embolsaba más de millón y medio de dólares al año, fue una leyenda. Y ahora, ver que la gente lo ha olvidado o ya no conecta con él, es un infortunio”.

También nos refieren que, a pesar de que tiene una que otra presentación para luchar, las cosas no van bien. Además, varios promotores lo han dejado de buscar. “El claro ejemplo de lo mal que la pasa es el evento que organizó. Él compartió la información en sus redes y se hizo promoción en el lugar, pero la gente no acudió. Sé que ha tenido apariciones en sitios al interior de la República, pero ha pasado lo mismo, nadie va. Ya no es como antes. Además, se dio cuenta de que los que se decían sus amigos ya no están, como siempre pasa”.

“Este año solo ha tenido 3 apariciones después de lo que pasó con su ex. Es el encargado de la liga LM52, que es nueva, participó en una lucha en la feria de Atlixco, y en agosto tuvo un evento en Guadalajara, además de su convivencia”.

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Alberto del Río ‘el Patrón’ intenta retomar su carrera / Redes sociales

Alberto del Río ‘el Patrón’ tendría presuntos problemas económicos

Sobre problemas económicos que pudiera tener Alberto del Río ‘el Patrón’, refirió: “Yo no sé si tenga o no dinero actualmente, pero todo lo que pasó sí le pegó monetariamente. El dinero se acaba si no se sabe administrar. En La granja no era el mejor pagado, pero tampoco el peor. Imagino que ese dinero ya se le fue en pagar abogados y la compensación económica que tenía que darle a su ex para salir de prisión”.

Finalmente, nos contó cómo quedaron las cosas con la ex de ‘el Patrón’: “Lo que quiere es darle carpetazo a todo lo que sucedió con Mary Carmen para poder seguir trabajando y generar dinero. Ya no habla nada de esa relación. Hasta donde nos quedamos, estaban en trámites del divorcio, pero no sabemos si ya lo firmaron o no. Cada quien está haciendo su vida. Ella se alejó completamente del medio, cerró sus redes y no quiere tener contacto ni con Alberto ni con nadie cercano a él”.

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Alberto del Río ‘el Patrón’ participó en La granja VIP / Luis Pérez

¿Qué pasó entre Alberto del Río ‘el Patrón’ y Mary Carmen Rodríguez, su expareja?

Alberto fue detenido el lunes 6 de abril

La denunciante testificó que, supuestamente, el luchador la agredió de forma física y verbal tras una intensa discusión por celos.

tras una intensa discusión por celos. Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, constataron que la mujer tenía golpes en el rostro y cuerpo , y posteriormente detuvieron a implicado.

, y posteriormente detuvieron a implicado. ‘El Patrón’ fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales y se abrió una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar.

y se abrió una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar. Pasó 11 días en la cárcel, y tuvo que pagar una compensación y una multa para poder seguir su proceso en libertad.

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Alberto del Río ‘el Patrón’ fue acusado por su ex, Mary Carmen Rodríguez / Luis Pérez

¿Cuál es la trayectoria de Alberto del Río ‘el Patrón’ en la lucha libre?

Inició su camino profesional en 2000, bajo el nombre de ‘Dos caras jr.’.

En 2009 pasó a la empresa WWE , donde luchó por varios años sin mucho éxito.

, donde luchó por varios años sin mucho éxito. En 2011 tomó su nombre de pila, Alberto del Río, para luchar, empezó a ganar batallas y se convirtió en uno de los ídolos más importantes de la lucha a nivel mundial.

Así como llegó el éxito, también llegaron los problemas. En 2014 golpeó al encargado de las redes de la WWE . Dos años después, lo corrieron de la empresa por dar positivo en el control antidoping.

. Dos años después, lo corrieron de la empresa por dar positivo en el control antidoping. En 2016 fue arrestado por golpear a un hombre en un bar. En 2017, su entonces novia, Paige, lo denunció por violencia física. En 2020, otra de sus parejas lo denunció por agresión sexual.

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