Famosa exreina de belleza acusa a su exesposo, integrante de Los Payasónicos, de violencia: “Callé por miedo”

Una inesperada polémica sacude a Los payasónicos. Isela Hernández, exparticipante de Miss Universe México 2026 y exesposa de Guillermo Campa, mejor conocido como “Topillo”, decidió hablar públicamente sobre situaciones que asegura vivió durante años en su matrimonio. La modelo afirmó que guardó silencio por miedo y para proteger a sus tres hijas, pero ahora decidió contar su versión de los hechos en medio de un proceso legal que sigue su curso.

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¿Qué acusaciones hizo Isela Hernández, exrepresentante de Durango en Miss Universe México 2026, contra ‘Topillo’ de Los Payasónicos?

Isela Hernández aseguró que durante su relación con Guillermo Campa, conocido por interpretar al personaje de “Topillo” de Los payasónicos, enfrentó presunta violencia física y psicológica, así como situaciones de control y amenazas.

La exrepresentante de Durango en Miss Universe México 2026 explicó que durante mucho tiempo evitó hablar públicamente de lo ocurrido porque temía las consecuencias y buscaba proteger a sus hijas. Sin embargo, señaló que llegó el momento de contar su experiencia.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Hernández expresó: “Durante mi relación viví situaciones de violencia física y psicológica, control y amenazas, que callé durante mucho tiempo por miedo y, principalmente, por proteger a mis tres hijas”.

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¿Por qué Isela Hernández, exrepresentante de Durango en Miss Universe México 2026, rompió el silencio ahora?

La exconcursante de certámenes de belleza explicó que durante años intentó mantener unida a su familia, incluso sacrificando proyectos personales y sueños propios para priorizar a sus seres queridos.

Según relató, tomó la decisión de compartir públicamente su situación después de participar en Miss Universe México 2026 y tras atravesar una etapa personal complicada. Aclaró que su intención no es generar confrontaciones ni buscar lástima.

Asimismo, Isela Hernández confirmó que actualmente existe un proceso legal relacionado con su situación, por lo que pidió respeto hacia todas las personas involucradas y dejar que las autoridades determinen lo sucedido.

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¿Topillo de Los Payasónicos dejó sin casa a Isela Hernández y a sus hijas?

Además de las acusaciones sobre presunta violencia, Isela Hernández aseguró que enfrentó una situación difícil, fue informada por el abogado de su entonces esposo que la vivienda donde había vivido durante más de una década junto a sus hijas ya no estaría disponible para ellas. Según su versión, tampoco pudo recuperar pertenencias importantes.

“Como madre, esta situación me duele profundamente. Mis hijas merecen tranquilidad, un hogar y la posibilidad de continuar con su educación mientras yo hago todo lo que está en mis manos para reconstruir nuestra vida”, escribió en su publicación.

¿Cómo reaccionaron Los Payasónicos y Carlos “Regalito” Campa a las acusaciones de Isela Hernández?

Las declaraciones de Isela Hernández rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde recibió muestras de apoyo de compañeras y personas cercanas al mundo de los certámenes de belleza.

Hasta el momento, Guillermo Campa, conocido como “Topillo”, no ha emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones realizadas por su exesposa. Sin embargo, Carlos Campa, conocido artísticamente como “Regalito” y hermano de Guillermo, salió en defensa de su familiar y aseguró que no existen pruebas que respalden las acusaciones difundidas por Hernández.

¿Quién es Guillermo “Topillo” Campa, exintegrante de Los Payasónicos señalado por Isela Hernández?

‘Topillo’ es el personaje interpretado por Guillermo “Memo” Campa, integrante de la reconocida familia artística detrás de Los payasónicos, uno de los grupos de entretenimiento infantil más populares del norte de México.

Durante aproximadamente 25 años, Memo Campa dio vida a este personaje, participando en espectáculos, programas y proyectos musicales que lo convirtieron en una figura conocida entre varias generaciones de niños y familias.

Además de ser hermano de Pompo, Regalito y Ratón, Guillermo Campa anunció en años recientes el cierre de su etapa como “Topillo” para enfocarse en una faceta distinta como cantante dentro del género grupero con el proyecto “Contigo tengo todo”.

En 2025, Memo anunció el cierre de su etapa como “Topillo” para enfocarse en una carrera musical como solista. Su proyecto “Contigo tengo todo” representa una nueva faceta profesional alejada del personaje que lo hizo famoso.

La relación entre Isela Hernández y Guillermo Campa también había sido conocida públicamente. Ambos contrajeron matrimonio en 2017 y posteriormente formaron una familia con tres hijas.

¿Qué son Los Payasónicos y quiénes forman parte de la famosa familia de artistas regiomontanos?

Los payasónicos son una familia de artistas y payasos originarios de Monterrey, reconocidos por combinar espectáculos infantiles, comedia, música y entretenimiento.

A lo largo de su historia, diferentes integrantes de la familia Campa han dado vida a personajes como Topillo, Pompo, Regalito, Ratón y Campita, convirtiéndose en figuras conocidas principalmente entre el público del norte de México.

La agrupación también desarrolló una faceta musical con canciones y espectáculos que ayudaron a consolidar su popularidad. Su propuesta llegó a diferentes escenarios y generaciones que crecieron con sus personajes.

Aunque la integración de Los payasónicos ha cambiado con el paso del tiempo, algunos de sus integrantes han decidido emprender proyectos independientes. Tal es el caso de Memo Campa, quien dejó atrás el personaje de Topillo para concentrarse en su carrera musical.