¿Dharius a la cárcel? Exparejas denuncian al exintegrante de ‘Cartel de Santa’ por violencia: VIDEO

Una nueva polémica se cierne en relación al grupo Cartel de Santa. Y es que Dharius, uno de sus exintegrantes, está siendo denunciado por dos de sus exparejas. Ambas afirman haber sido violentadas por él. Incluso una declaró que, presuntamente, fue amenazada con un arma de fuego. Te contamos los detalles.

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Dharius podría ir a la cárcel / Redes sociales

¿Quién es Dharius, el exintegrante de ‘Cartel de Santa’ acusado de violentar a sus exparejas?

Dharius o DHA, cuyo nombre real es Alan Alejandro Maldonado Tamez, es un rapero y compositor mexicano. Actualmente, tiene 41 años. Comenzó su carrera a los 12 años, al grabar su primer demo junto al grupo ‘Los Pattos’.

Con el tiempo, colaboró en otros proyectos y, en 1999, conoció a Babo, el líder de ‘Cartel de Santa’. Al principio, solo hicieron algunos trabajos juntos. No fue hasta 2003 que él lo invitó a unirse formalmente a su banda.

Gracias a ello, pudo presentarse en diversos puntos del país. En 2013, salió del grupo para comenzar su carrera en solitario. Según DHA, tomó esta decisión debido a diferencias creativas.

“Ahí estaba esperando una oportunidad; yo siempre estuve al tiro con el Cartel, pero cuando íbamos a hacer el Volumen VI ya como que mis ideas no les cabían ahí en el disco y yo decidí irme a grabar como solista. Es un disco que quedó muy diferente a todo lo que había hecho; se nota más mi estilo, más rápido, más fiesta”, expresó.

Es reservado en ciertos aspectos de su vida. Se sabe que tiene tres hijos de diferentes relaciones. Se desconoce quiénes son sus madres.

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¿Quién es Dharius? / Redes sociales

Las denuncias contra Dharius, exintegrante de ‘Cartel de Santa’, por violencia a sus exparejas

La primera en alzar la voz contra Dharius fue Dhariana González, quien hasta hace poco era su novia. En una entrevista, la mujer se mostró con un collarín y habló sobre la agresión que sufrió por parte de él.

Explicó que ya existía un proceso legal contra el rapero por el delito de “feminicidio en grado de tentativa”. Dijo que la relación había durado unos meses y admitió tener miedo de lo que él le pueda hacer. También resaltó haber sufrido maltrato físico y verbal durante el tiempo que estuvieron juntos.

Según el documento mostrado, la querella se realizó el pasado 18 de julio. Hasta el momento, no ha habido mayor avance. En tanto que activistas y hasta el mismo abogado de la mujer piden que se haga justicia.

La segunda en hablar fue Laura, también conocida como “Santa Grifa” o “la Cherry”. En un video para redes sociales, contó que, presuntamente, Dharius tenía un problema con las sustancias y que, a lo largo de la relación, mostró celos enfermizos, así como una conducta posesiva. También sostuvo haber sido violentada y amenazada por él.

“Hace un año, tuve una relación con Dharius. Yo he estado amenazada por él, por gente que es amiga de él. Tuve miedo, pero me levanté y hoy sí es tiempo de alzar la voz porque ahora sí tengo con quien defenderme y quien da por mí la cara sin miedo a nada”. La Cherry

Dejó ver que también había interpuesto una denuncia en su contra. No obstante, no quiso dar más detalles del asunto y solo se limitó a decir que también quiere justicia.

¿Qué ha dicho Dharius sobre las denuncias en su contra?

Hasta el momento, Dharius, quien también es gran amigo de Santa Fe Klan, no se ha pronunciado ante las denuncias hechas por sus exparejas. De hecho, se ha mantenido ausente de las redes sociales.

Su último post en Instagram data del 25 de julio y es sobre una colaboración musical que saldría pronto. Su equipo de trabajo tampoco ha querido dar una postura al respecto. En tanto que se reporta que, en caso de salir culpable, podría enfrentar una condena en prisión.

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