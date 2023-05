¡Belinda intercambia mensajes con Babo de Cartel de Santa!: “Conversaciones de loquitos”

Hace un tiempo, Belinda contó en el canal de ‘El Escorpión Dorado’ que le gustaba la música de Babo, luego de que el influencer le preguntara su opinión sobre el interés que había expresado el rapero en ella y ahora sorprende al revelar que ¡se mandan mensajes!

A propósito del estreno de la segunda temporada de la serie, ‘Bienvenidos a Edén’ de Netflix, donde interpreta a 'África’, Belinda tuvo una entrevista con una publicación española, donde tuvo una dinámica que ya dio la vuelta al mundo por sus revelaciones.

En el juego, Belinda reveló las conversaciones que tiene en su celular y sorprendió al confesar que se mensajea con Babo de Cartel de Santa.

“Estoy encontrando conversaciones con Babo, espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta”, indicó hacia las cámaras.

Belinda revela los mensajes que intercambia con Babo:

Más adelante, Belinda exhibió el contenido de la conversación, mostrando que sus pláticas son únicamente por la música y mostró un poco de una canción que le mandó, “siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo, entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”.

“Conversaciones de estudio, de música, de creativos, de loquitos, pero Babo, espero que no te enfades de haber enseñado... (comienza a interpretar la canción con risas)”, agregó.

Babo de Cartel de Santa tiene contacto con Belinda y le manda canciones / Instagram: @babo_cartel

Video: Belinda canta ‘Todas Mueren Por Mí' de Cartel de Santa

Esta revelación ha causado revuelo debido a que hace unos años, los internautas veían los comentarios que Babo le dejaba a la cantante en redes sociales y hasta ‘El Escorpión Dorado’, le preguntó en una ocasión, “que Babo te quiere tronar tus huesitos, ¿qué opinas?”, a lo que ella respondió, "¿quién dijo? no, lo que me gusta es su música”.

Pero el icónico personaje de internet insistió, “a ver, ¿andarías con Babo de Cartel de Santa?”, pero la cantante comentó, "¿qué es esa pregunta?” y Escorpión Dorado indicó, "¿pues qué tiene?, también tiene su corazoncito”, a lo que Belinda contestó, “no, no, no, la verdad no lo conozco en persona... me cae muy bien”.

Belinda incluso dio muestra de cuánto le gusta la música de Babo, que interpretó el tema, ‘Todas Mueren Por Mí', demostrando también lo bien que rapea.