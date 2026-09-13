Cantante de reconocido grupo revela que sufrió abuso intrafamiliar cuando era una niña: ¡Lo denuncia en redes!

El mundo del entretenimiento ha vivido polémicas fuertes sobre presuntos abusos, uno de los casos más conocidos fue el de Sasha Sokol y Luis de Llano, pues la cantante lo acusó de haber mantenido una relación con ella cuando era menor de edad, presuntamente aprovechándose de su posicón.

Nuevamente la industria musical sufrió un gran impacto recientemente, luego de que una querida cantante denunciara públicamente haber sido víctima de abuso intrafamiliar, cuando ella apenas era una niña. Te contamos de quién se trata y su testimonio.

Cantante revela que fue víctima de abuso intrafamiliar cuando era nila / Canva

¿Quién es la cantante que denunció haber sido víctima de abuso cuando era niña?

La cantante Agustina Cáceres, integrante de la banda uruguaya Malas costumbres, decidió compartir públicamente uno de los episodios más dolorosos de su infancia.

A través de una publicación en redes sociales, la artista reveló que cuando era niña sufrió abuso intrafamiliar por parte de un primo de su madre.

La cantante aseguró recordar con claridad algunos de los momentos más traumáticos, aunque señaló que no puede precisar qué edad tenía cuando ocurrieron los hechos.

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Agustina Cáceres, cantante que denunció abuso intrafamiliar / IG: aguscaceres24

¿Qué dijo la cantante Agustina Cáceres sobre el abuso que sufrió?

Mediante una desgarradora publicación en redes sociales, Agustina Cáceres relató el momento en el que comenzó a sufrir escenas que, durante un tiempo, le causaron serios traumas y momentos difíciles:

Cuando era una niña, sufrí abuso intrafamiliar por parte de un primo de mi mamá que en aquel entonces era adolescente. Es un momento de mi vida que tengo algunas nebulosas pero recuerdo perfectamente los momentos más traumáticos. Agustina Cáceres

Uno de los aspectos que más la marcó fue la sensación de culpa que experimentó durante aquella etapa. La cantante relató que recuerda haber sentido “culpa” y “suciedad”, además de creer que había cometido un supuesto “pecado”.

Por otro lado, aceptó que después se enteró de más casos de este tipo en su familia, fue ahí que decidió romper el silencio y contarles sobre lo sucedido:

Muchos años después pude contarle a mi hermano, a mi padre, a mi abuela y cortar definitivamente con esa parte de la familia. Agustina Cáceres

Finalmente, terminó con un mensaje dirigido a aquella niña que sufrió, pero asegurando que “las cosas mejoraron": “ A mi niña quiero decirle que le espera una vida hermosa, con momentos, claro que sí, pero que se va a comer el mundo ”, concluyó.

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¿Quién es Agustina Cáceres y cuál es su trayectoria?

Agustina Cáceres es una cantante uruguaya relacionada a la escena de la música popular y el carnaval de su país. Su nombre ha ganado más reconocimiento como integrante de Malas costumbres, agrupación que comparte con los músicos Matías Bravo e Iván Garrone.

Cáceres también ha formado parte de agrupaciones de carnaval y se desempeñó como corista de El alemán.

Entre las canciones más famosas del grupo Malas costumbres, destacan:



Al alba y,

y, De alguna manera.

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