Miss Universo México 2026: ¿Quién es Isela Hernández, participante y modelo que denunció violencia de su ex?

La polémica alrededor de Miss Universo México 2026 continúa creciendo, más allá de la renuncia de una de las participantes a su corona estatal, ahora es otra modelo, Isela Hernández, quien lanza una fuerte acusación, pues asegura sufre de violencia doméstica.

Miss Universo México 2026: Polémica en el certamen / Redes sociales

Así denunció Isela Hernández haber sido víctima de violencia por parte de su expareja

Isela Hernández este año alcanzó el título de Miss Universo Durango 2026, pero más allá de su gran momento como modelo, decidió romper el silencio sobre una difícil situación personal.

A través de sus redes sociales, Hernández compartió un video en el que, entre lágrimas, explicó las razones que la llevaron a hablar públicamente. Posteriormente difundió un comunicado en el que relató parte de lo que, según su testimonio, vivió durante su relación:

Durante mi relación viví situaciones de violencia física y psicológica, control y amenazas, que callé durante mucho tiempo por miedo y, principalmente, por proteger a mis tres hijas. Intenté sostener a mi familia y seguir adelante, aun cuando tuve que dejar de lado mis propios sueños y necesidades. Con el tiempo entendí que también tenía derecho a pedir ayuda y a buscar una vida diferente. Isela Hernández

El asunto no terminó ahí, ahora Isela teme por sus hijas, ya que su expareja le habría puesto algunos “límites” en cosas que antes le pertenecían. ¿Qué más dijo?

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Isela Hernández, Miss Durango 2026 / IG: isela_hdzb

¿Por qué Isela Hernández, participante de Miss Universo México 2026, teme por sus hijas?

Uno de los momentos más preocupantes para Isela Hernández, en sus propias palabras, surgió cuando regresó del certamen de Miss Universo México 2026, ya que le informaron que el hogar donde ella y sus hijas habían vivido durante varios años ya no estaba disponible para ellas.

La modelo también afirmó que la situación involucró sus pertenencias y a sus mascotas, lo que incrementó el impacto emocional:

Al regresar de mi participación en el certamen, fui informada por el abogado de él; que mi hogar en el que mis hijas y yo habíamos vivido por más de 10 años ya no se encontraba disponible para nosotras; al igual que todos los bienes y mis mascotas que se encontraban en ella. Como si mis mascotas no tuvieran ningún valor importante en la historia de nuestras vidas. Isela Hernández

La situación representa una preocupación por el bienestar de sus hijas, quienes, según explicó, necesitan estabilidad para continuar con su educación y tener un lugar seguro donde vivir:

Mis hijas merecen tranquilidad, un hogar y la posibilidad de continuar con su educación mientras yo hago todo lo que está en mis manos para reconstruir nuestra vida. Isela Hernández

Hasta el momento, no ha habido una actualización de Isela , solo ha seguido compartiendo algunos momentos de su participación en Miss Universo México 2026.

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¿Cuál es la trayectoria de Isela Hernández, participante de Miss Universo México 2026 que denunció?

Isela Hernández tiene experiencia en modelaje, pasarelas, concursos de belleza y sesiones fotográficas de carácter editorial y comercial.

Asimismo, y según El siglo de Torreón, tomó clases de oratoria en el Club Toastmasters de Torreón, formación que le permitió fortalecer su desenvolvimiento frente al público, trabajar la modulación de la voz y mejorar la elaboración de sus discursos.

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‘Topillo’, ex de Isela Hernández / Redes sociales

¿Quién es la participante de Miss Universo México 2026 que renunció a su corona?

La modelo y representante de Nuevo León en Miss Universo México 2026, Arisbe Cueto, tomó la decisión de renunciar a su corona estatal, apenas horas después del gran certamen de belleza.

La propia Cueto aclaró que su decisión de renunciar no estuvo relacionada con el hecho de no haber obtenido el título nacional, un fraude o algo similar. Según explicó, la determinación respondió a las distintas situaciones que enfrentó a lo largo de su participación:

Hay títulos a los que vale la pena renunciar cuando conservarlos significa dejar de ser congruente con quien eres. Arisbe Cueto

La situación generó más preguntas, ya que pocas horas después de publicar su comunicado, el mensaje dejó de estar disponible en su cuenta oficial de Instagram.

Se desconocen las razones por las que la representante de Nuevo León en Miss Universo México 2026 decidió eliminar la publicación, además de que la modelo no ha ofrecido mayores explicaciones sobre lo que expuso inicialmente.

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