¿Fraude en Miss Universo México 2026? Ganadora de corona en su estado renuncia tras triunfo de Miss Jalisco

La reciente gala de Miss Universo México 2026 dejó una nueva polémica, luego de que la representante de uno de los estados de la república, renunciara rápidamente tras el triunfo de su compañera en la ceremonia. ¿Denuncia presunto fraude?

Miss Universo México 2026: Polémica en el certamen / Redes sociales

¿Quién ganó Miss Universo México 2026?

La final de Miss Universo México 2026 puso punto final al reinado de Fátima Bosch, quien cedió la corona a María Vargas, representante de Jalisco, que se convirtió en su sucesora.

María Vargas logró imponerse ante 32 representantes estatales y obtuvo el título nacional, además de la responsabilidad de representar a México en la próxima edición internacional de Miss Universo. Las otras cuatro finalistas fueron:



Michoacán: Mariana Macías Guerrero: Fernanda Abaroa Veracruz: Génesis Vera Ciudad de México: Ximena Ochoa

Con este triunfo, María Vargas viajará en noviembre a San Juan, Puerto Rico, para competir por México en la 75.ª edición de Miss Universo, cuya gran final está programada para el martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Agrelot”.

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¿Qué modelo renunció a la corona tras participar en Miss Universo México 2026?

La participación de Arisbe Cueto en Miss Universo México 2026 terminó rodeada de controversia luego de que la modelo anunciara su renuncia al título de Miss Universe Nuevo León 2026. La representante estatal logró avanzar hasta el top 10 de la competencia nacional.

Tras concluir el certamen, Cueto publicó un extenso comunicado en sus redes sociales para explicar que había tomado la decisión de dejar su título:

Cuando recibí la oportunidad de representar a Nuevo León, la acepté con muchísima ilusión y responsabilidad, pero sobre todo con el compromiso de mantenerme siempre fiel a mis principios y a mis valores. Antes de comenzar este camino, recibí muchas advertencias sobre lo que podía encontrarme. Sinceramente, en su momento preferí no creerlas. Hoy, después de haber vivido este proceso desde adentro, entiendo el porqué de muchas de ellas y también por qué tantas personas han llegado a sus propias conclusiones sobre lo sucedido. Arisbe Cueto

Sus palabras generaron diversas teorías e hipótesis sobre su determinación, desde presuntas irregularidades en el proceso, hasta posibles malos tratos de algunos organizadores. ¿Qué más dijo?

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Arisbe Cueto renuncia a su corona / Redes sociales

¿Por qué la participante de Miss Universo México 2026, Arisbe Cueto, renunció a su corona?

Arisbe Cueto hizo hincapié al señalar que su renuncia no surgió como una reacción por no haber conseguido la corona nacional. De acuerdo con sus palabras, la decisión fue consecuencia de todo lo ocurrido durante su participación:

Esta decisión no nace de no haber obtenido un resultado. Es la conclusión de todo un proceso. Arisbe Cueto

Su decisión responde más a un tema de convicción, ya que mantener su título sería “diferir” de sus valores:

Hay títulos a los que vale la pena renunciar cuando conservarlos significa dejar de ser congruente con quien eres. Arisbe Cueto

La situación tomó un nuevo giro cuando, horas después de compartir su comunicado, la publicación dejó de aparecer en el perfil de Instagram de Arisbe Cueto .

Hasta el momento, no se sabe por qué la representante de Nuevo León en Miss Universo México 2026 borró la publicación, y tampoco se ha ahondado en detalles sobre su publicación. ¿A qué se habrá referido la modelo?

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