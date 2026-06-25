Giovanni responde a Fátima Bosch; asegura la conoce desde antes de triunfar en Miss Universo: “Ingratitud”

Continúa una historia polémica entre Fátima Bosch, Miss Universo 2025, ahora Giovanni respondió a la joven tras sus comentarios a la prensa sobre su presunto romance. ¿Qué dijo? Te contamos.

Giovanni es licenciado en Derecho y Maestro en Administración Pública y Finanzas. / Redes sociales.

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¿Qué dijo Fátima Bosch sobre Giovanni y los rumores sobre un romance?

En mayo, a Fátima Bosch le preguntaron en el aeropuerto de la Ciudad de México sobre un rumor de relaciones sentimentales con Giovanni. Ella respondió que lo conoce únicamente por el vínculo con sus padres. Ella dijo:

“Yo a él lo conozco porque se lleva con mis papás, pero nada que ver, siempre me inventan novios que... Bueno... Van a hacer que el amor de mi vida no llegue porque cada semana me inventan uno diferente” Fátima Bosch

Se le preguntó cómo es que su papá conoce a Giovanni Medina, y ella respondió: “Pues no sé, entre personas grandes se conocen, no sé”.

Esta declaración enfureció a Giovanni, pues el empresario asegura que la conoce muy bien.

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¿Qué respondió Giovanni a las declaraciones de Fátima Bosch y su presunto romance?

Los reporteros de espectáculos se acercaron a Giovanni, y le preguntaron sobre la entrevista de mayo que le hicieron a Fátima Bosch.

Sobre una especulación de relación romántica con Fátima Bosch, el empresario dijo negó tener un romance con la joven, pero destacó que: “Elegí a una mujer extraordinaria”, recalcando su noviazgo ¿con Irina Baeva?

Además, Giovanni arremetió contra Fátima al decir a la prensa que las actitudes que ella mostró en esa entrevista no fueron las mismas que mostró cuando le prestó apoyo y remató:

Yo tengo derecho a decidir y yo decidí por una mujer extraordinaria... y no por eso te vas a olvidar que te ayudamos y vas a venir frente a todos ustedes a hacer caritas cuando se te ayudaba y en otros momentos que me voy a guardar para mí Giovanni Medina

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Medina, en esta entrevista, declaró explícitamente:

Creo que fueron mentiras y no me parece correcto que por un enojo, por berrinche, se muestre ingratitud. Sí, lo voy a aclarar. Eso sentí, mucha ingratitud. Giovanni Medina sobre Fátima Bosch

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¿Cómo conoce Giovanni a Fátima Bosch?

Medina asegura que su relación con Fátima Bosch empezó antes de que ella triunfara como ‘Miss Universo'. Él dice que se acercó a ella para trabajar en su imagen pública.

Fátima Bosch / Redes sociales

La prensa de espectáculos preguntó a Giovanni sobre cuál fue ese berrinche que considera que Fátima hizo cuando se mencionó su nombre y se limitó a responder: