¿Emily Álvarez a Miss Universo? Hija de Canelo Álvarez desata rumores de un posible debut en el certamen de belleza

Después de que la hija de Saúl ‘el canelo’ Álvarez se lanzó a una pasarela en Nueva York, Emily Álvarez volvió a acaparar la atención de las redes tras desatar especulaciones sobre su posible participación en los certámenes de belleza. ¿Quiere ser la próxima Miss Universo? Te contamos.

Te recomendamos: Miss Universo México 2026: ¿Quién es la nueva representante de México para el certamen mundial?

Emily Álvarez desata rumores de su posible participación en Miss Universo. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el debut de Emily Álvarez en las pasarelas?

Fue en febrero de 2026 cuando se dio a conocer que Emily Álvarez debutó en el mundo de la moda y las pasarelas al participar en la Semana de la Moda de Nueva York, donde presentó la colección del diseñador Alonso Máximo.

Tras su participación, la hija mayor de ‘el canelo’ Álvarez confesó que a lo largo de la pasarela pudo sentir la conexión con el diseñador, quien buscó combinar la naturaleza y la tradición. “No solo estaba caminando por la pasarela, estaba contando una historia. ¡Esta es mi historia, cuéntame la tuya!”, expresó la joven.

Posteriormente, en una entrevista para el programa de El gordo y la flaca, Emily aseguró que, aunque las pasarelas no eran su mundo, no se cerraba a las oportunidades: “Creo que, como una vez anteriormente lo dije, no me cierro las puertas de nada. No es mi vida esto, pero es una oportunidad y por qué no tomarla”.

Lee: Exhabitante de La casa de los famosos y exreina de belleza anuncia su compromiso: “Toda una vida contigo”

Emily Álvarez modeló en importante pasarela de Nueva York. / Foto: Redes sociales

¿Emily Álvarez busca ser la nueva Miss Universo tras participar en importante pasarela?

Luego de que Emily Álvarez fue relacionada con un famoso cantante de corridos, la joven sorprendió a sus seguidores al compartir una foto close-up de su rostro con un maquillaje discreto. De inmediato, los ‘me gusta’ y comentarios no se hicieron esperar.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la respuesta de Emily a la reacción de una de sus seguidoras, quien la propuso como la próxima representante de México para el certamen de Miss Universo: “Próxima Miss Universe Jalisco”.

En respuesta, la hija de Saúl Álvarez solo colocó un emoji de ojitos, sin afirmar o desmentir que tenga interés por debutar en el certamen de belleza. Ese simple comentario adquirió visibilidad rápidamente en redes y medios, pero hasta ahora solo se trata de un RUMOR su posible participación en Miss Universo.

Lee: ¿Fátima Bosch expuso el lado oscuro de Miss Universo? Aconseja no ser parte de concursos y luego ¿se arrepiente?

El comentario de la hija de ‘Canelo’ Álvarez por el que fue relacionada con Miss Universo. / Redes sociales

¿Quién es Emily Álvarez, hija del boxeador ‘Canelo’ Álvarez?

Emily Cinnamon Álvarez es la hija mayor de Saúl ‘el Canelo’ Álvarez, fruto de su relación con Karen Beltrán , quien se mantiene alejada del ojo público.

es la hija mayor de Saúl ‘el Canelo’ Álvarez, fruto de su relación con , quien se mantiene alejada del ojo público. En los últimos años, Emily ha adquirido visibilidad en redes como creadora de contenido al colaborar con diversas marcas de ropa y accesorios.

En su cuenta de Instagram , ha dejado al descubierto su gusto por la equitación ; incluso en alguna ocasión mencionó que le gustaría competir olímpicamente.

, ha dejado al descubierto ; incluso en alguna ocasión mencionó que le gustaría competir olímpicamente. Pese a su participación en la S emana de la Moda en Nueva York , ‘el Canelo’ aseguró que no se trataba de un debut como modelo, pues a él le gustaría que se dedicara profesionalmente a un deporte.

, ‘el Canelo’ aseguró que no se trataba de un debut como modelo, pues a él le gustaría que se dedicara profesionalmente a un deporte. “No debutó como modelo, modeló ahí un vestido para Jalisco… Me gustaría más que fuera deportista”, dijo ‘el Canelo’ Álvarez.

No te pierdas: Kristal Silva se prueba su vestido de Miss Universo 2016 y ¿ya no le cierra?: “Diez años no pasan en vano”