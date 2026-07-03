Canelo Álvarez sorprende con lujosos regalos a Fernanda Gómez, su esposa, por su cumpleaños 30: ¡hubo mariachi!

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha ganado popularidad del público no solo por su exitosa trayectoria sobre el ring, sino también por las extravagantes celebraciones que suele organizar para su familia, como la fiesta con temática de K-pop que el Canelo preparó para una de sus hijas.

Ahora, el boxeador mexicano volvió a mostrar su lado más romántico al sorprender a su esposa, Fernanda Gómez, con una lujosa sorpresa por su cumpleaños. ¿Con qué la consintió? Aquí te contamos.

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‘Canelo’ y Fernanda Gómez / Instagram: @fernandagomeztz

¿Cuál fue la sorpresa que le dio Canelo Álvarez a su esposa Fernanda Gómez?

Fernanda Gómez cumplió sus 30 años este 3 de julio y presumió en su Instagram la romántica sorpresa que le preparó el boxeador.

En las fotos y videos de la publicación, se ven miles de flores formando figuras como corazónes, osos y el número ’30', la edad que cumple Fernanda.

Y por si fuera poco, la sorpresa se completó con una serenata de mariachis al pie de su ventana.

Fernanda escribió palabras de agradecimiento y dijo sentirse afortunada por tener una familia y por las felicitaciones.

"(...) No puedo estar más agradecida con Dios, con mi esposo, mis hijas, y mi familia. Soy muy afortunada de tenerlos gracias por siempre estar.” Fernanda Gómez

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¿Quién es y a qué se dedica la esposa de Canelo Álvarez?

Fernanda Gómez es una joven de ahora 30 años, originaria de Guadalajara, Jalisco. Además de ser esposa del boxeador mexicano más popular de la actualidad, es modelo, influencer y emprendedora.

Es dueña de un exclusivo salón de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco: ‘Fernanda Gómez Nailbar & Boutique’.

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Fernanda Gómez / IG: @fernandagmtz

La historia de amor de ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez

Para ellos todo comenzó en 2016, cuando Fernanda se acercó a Saúl para pedirle una foto en un restaurante. El flechazo fue instantáneo para ambos y ese mismo año comenzaron su noviazgo.

Sin embargo, no lo harían público hasta 2017, año en el que nació su primera hija. Para el año siguiente, tuvieron una breve separación, pero finalmente volvieron a estar juntos.

Su noviazgo duró hasta el 2021, cuando se casaron en Nayarit, con una boda exclusiva que contó con invitados de lujo como Prince Royce, J Balvin, Maná, Mon Laferte y Los Ángeles Azules amenizando la fiesta.

‘Canelo’ es papá de cinco hijos, que ha tenido con cuatro diferentes mujeres. Recientemente, el boxeador y Fernanda Gómez anunciaron que están en espera de su segundo hijo.

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