Así fue la lujosa fiesta de Fernanda Gómez, esposa del ‘Canelo’ Álvarez, por su cumpleaños 30: VIDEO

Desde las primeras horas del 3 de julio, Saúl ‘Canelo’ Álvarez sorprendió a su esposa, Fernanda Gómez, con flores y mariachis para celebrar su cumpleaños número 30.

Pero la celebración no terminó ahí. El boxeador organizó una exclusiva fiesta para consentir a la influencer, quien estuvo acompañada por familiares, amigos y reconocidas personalidades. Con una elegante decoración y música en vivo, Fernanda celebró su llegada a los 30 años. ¿Cómo fue la fiesta? Aquí te contamos.

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Fernanda Gómez / IG: @fernandagmtz

La sorpresa del ‘Canelo’ para Fernanda Gómez por su cumpleaños 30

Como es costumbre, Saúl Álvarez sorprendió a Fernanda con un romántico y lujoso detalle por su cumpleaños: miles de flores y una serenata de mariachi al pie de su ventana.

La influencer compartió en sus redes sociales la emoción que sintió al recibir la sorpresa de su esposo.

En las fotografías y videos que publicó en Instagram se observan miles de flores formando figuras como corazones, osos y el número “30", además del momento en que los mariachis le interpretan Las Mañanitas.

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Con rosas y una romántica sorpresa, Canelo Álvarez celebró el cumpleaños de su esposa / Redes sociales

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños de Fernanda Gómez, esposa del Canelo Álvarez?

Los festejos continuaron con una lujosa fiesta de cumpleaños, que contó con una decoración personalizada en tonos pastel e incluso un código de vestimenta para los invitados.

En las fotografías compartidas en redes sociales se puede ver que la celebración contó con mesa de dulces, souvenirs, cientos de globos, arreglos florales y, para completar el festejo, un pastel de seis pisos.

La amplia pista de baile estuvo decorada con una enorme bola de cristal y hasta una máquina de peluches para que los invitados pudieran ganar premios.

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Fiesta de cumpleaños de Fernanda Gómez / IG: @fernandagmtz

¿Quiénes asistieron al cumpleaños de Fernanda Gómez, esposa del ‘Canelo’ Álvarez?

Al festejo asistieron amigos cercanos, familiares y algunas personalidades reconocidas.

En las fotografías del recuerdo aparecen Fernanda, ‘Canelo’ y sus hijas, María Fernanda y Eva Victoria, acompañados de amistades de la cumpleañera.

El código de vestimenta fue en color blanco para los hombres y en tono vino para las mujeres.

Como parte de la celebración, Saúl Álvarez también sorprendió a su esposa al cantarle Las Mañanitas, mientras los invitados disfrutaban de la música en vivo de Josi Cuen y Jorge Medina.

En redes sociales, los invitados compartieron videos de los festejos, en los que se alcanza escuchar la música en vivo de mariachi, banda en vivo y DJ para amenizar la noche.

‘Canelo’ se caracteriza por organizar fiestas lujosas y exclusivas para su familia, así lo hizo notar en la fiesta de cumpleaños con temática de K-pop para una de las hijas de Saúl Canelo.

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