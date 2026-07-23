Hija del ‘Canelo’ Álvarez revela que fingía ser hija de ‘El Komander': “Me agobiaba mucho la gente”

Emily Cinnamon Álvarez, la hija mayor de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, compartió detalles inéditos sobre su vida personal y la experiencia de crecer siendo hija de uno de los deportistas más famosos de México.

La joven fue invitada al pódcast de El compa Ozz, en YouTube, donde recordó que durante su infancia llegó a sentirse abrumada por la atención que le generaba la fama de su papá. Por ello, ideó una estrategia para evitar las preguntas sobre su identidad: decir que era hija de otro famoso cantante del regional mexicano. ¿De quién se trataba? Te contamos.

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Emily Álvarez / IG: @emilyc.alvarez

¿Qué decía Emily Álvarez para evitar la fama de su papá?

Durante la entrevista, Emily confesó que, cuando era niña, le costaba entender la magnitud de la fama de su padre y cómo esta influía en la atención que recibía de las personas. Recordó que constantemente le preguntaban quién era su papá y que muchos la identificaban únicamente como ‘la hija del Canelo’, una situación que llegó a resultarle abrumadora.

Como una curiosa anécdota de su infancia, reveló que alrededor de los cuatro años, cuando le hacían esa pregunta, respondía que era hija del fallecido cantante Sergio Vega ‘el Shaka’ o del intérprete de regional mexicano Alfredo Ríos ‘el Komander’, en lugar de mencionar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“La gente se me acercaba y me decía '¿quién es tu papá?’ Y yo en vez de decir que el Canelo, decía ‘El Shaka’, el cantante. Me agobiaba la gente, yo bien chiquita, como de 4 años, se me acercaba la gente y yo no entendía.” Emily Álvarez

Emily explicó que lo hacía porque era fan de ese género musical y admiraba a ambos artistas. Además, reconoció que esa respuesta también le permitía evitar la atención y las constantes preguntas relacionadas con la fama de su padre.

“Desde chiquita me ha gustado mucho el norteño. Quiero imaginarme que a esa edad escuchaba mucho Sergio Vega y me gustaba (...)También decía que era hija del ‘Komander’... Me agobiaba mucho la gente.” Emily Álvarez

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Emily y Canelo Álvarez / Instagram: @emilyc.alvarez

¿Qué dijo Emily Álvarez sobre crecer siendo hija del ‘Canelo’ Álvarez?

Al hablar sobre la relación que mantiene con su papá, Emily aseguró que durante muchos años le costó dimensionar el impacto de la fama del ‘Canelo’ Álvarez, ya que siempre lo vio simplemente como su papá y no como una figura pública.

La joven explicó que, con el paso del tiempo, comenzó a comprender la magnitud de la carrera del boxeador, lo que fortaleció la admiración y el orgullo que siente por él, por haber sido testigo de los logros que ha alcanzado a lo largo de su trayectoria.

Asimismo, se mostró agradecida por las enseñanzas, los consejos y el apoyo que ha recibido de su padre, a quien describió como una persona muy presente en su vida.

“Para mí mi papá es mi papá. Lo único que que cambia es que me siento muy orgullosa de él y que le agradezco por todo lo que me ha enseñado durante todo mi tiempo de vida en el que tengo memoria. Me ha ayudado demasiado, me ha dado demasiados consejos. (...) Es un superhumano, tiene mucho ángel.”

Emily Álvarez

Emily también recordó que creció alejada del ambiente mediático y de las redes sociales, por lo que de niña no entendía por qué tantas personas querían saber quién era su papá. Confesó que esa insistencia llegó a agobiarla, ya que entonces no alcanzaba a dimensionar la enorme popularidad del boxeador.

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¿Quién es Emily Álvarez, la hija mayor del ‘Canelo’ Álvarez?

Emily Cinnamon Álvarez es la hija mayor de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, fruto de la relación que el boxeador mantuvo con Karen Beltrán durante su adolescencia.

Actualmente, la joven está por cumplir 19 años y ha construido una importante presencia en redes sociales, donde suma más de un millón de seguidores en Instagram. Además de su faceta como creadora de contenido y colaborar con distintas marcas de moda, también continúa con su formación académica. Hace unas semanas compartió imágenes de su ceremonia de graduación, tras concluir la preparatoria.

Recientemente, Emily fue vista en una pasarela en Nueva York, lo que desató rumores sobre un posible debut en el mundo del modelaje. Sin embargo, el ‘Canelo’ Álvarez comentó que le gustaría que su hija se inclinara por el deporte, especialmente por la equitación, disciplina por la que ella ha mostrado un gran interés.

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