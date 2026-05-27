Miss Universo México 2026: ¿Quién es la nueva representante de México para el certamen mundial?
Hoy 27 de mayo se realiza la gala de coronación de Miss Universo México 2026. En dicho evento, se conocerá a la nueva representante mexicana del concurso.
Llegó el día esperado para los amantes de los concursos de belleza. Este miércoles 27 de mayo se llevará a cabo la gala de coronación de Miss Universo México 2026. En dicho evento, se dará a conocer a la nueva representante mexicana para el certamen mundial.
La seleccionada relevará a Fátima Bosch, la modelo de origen tabasqueño que ganó Miss Universo 2025. Si bien su victoria aún sigue siendo algo controversial, ha generado muchas expectativas sobre la modelo que la sustituirá este año. Te contamos todos los detalles.
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¿Quiénes son las candidatas a convertirse en la Miss Universo México 2026?
Cada estado de la república mandó a una representante para competir por el puesto de Miss Universo México 2026. Aquí te dejamos la lista de las participantes:
- Aguascalientes: Diana Marín Sandoval
- Baja California: Samantha Bastidas
- Baja California Sur: Selene Zazueta
- Campeche: Maje Venegas
- Chiapas: Catherine López
- Chihuahua: Areli Favela
- Colima: María Zepeda
- Coahuila: Glenda Makhlouf
- Ciudad de México: Ximena Ochoa
- Durango: Isela Hernández
- Estado de México: Jimena Madrigal
- Guanajuato: Ana Cristina Muñoz
- Guerrero: Fernanda Abaroa
- Hidalgo: Angélica Arredondo
- Jalisco: María Vargas
- Michoacán: Mariana Macías
- Morelos: Zayda Ríos
- Nayarit: Evelia Morales
- Nuevo León: Arisbe Cueto
- Oaxaca: Estefany Luna
- Puebla: Ale Juarico
- Querétaro: Ithza Andrade
- Quintana Roo: Naxca Maureen Doty
- San Luis Potosí: Anylu Martínez
- Sinaloa: Cristina Guillén
- Sonora: Moneth Chio
- Tabasco: Ximena Aranda
- Tamaulipas: Gisella Flores
- Tlaxcala: Diana Castillo
- Veracruz: Génesis Vera
- Yucatán: Carla Osorio
- Zacatecas: Viridiana Ovalle
Expertos en el tema han compartido quiénes, a su consideración, podrían ganar el título o, al menos, quedar entre las primeras ocho. Estas son las favoritas de los especialistas:
- Arisbe Cueto - Miss Nuevo León
- Glenda Victoria - Miss Coahuila
- Ximena Aranda - Miss Tabasco
- Génesis Vera - Miss Veracruz
- Maria Vargas - Miss Jalisco
- Mariana Macías - Miss Michoacán
- Ximena Ochoa - Miss Ciudad de México
- Diana Castillo - Miss Tlaxcala
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¿Dónde y cuándo ver la transmisión EN VIVO de la gala de coronación de Miss Universo México 2026?
La gala de coronación de Miss Universo México 2026 se podrá ver totalmente gratis en el canal de YouTube de Imagen Televisión. La emisión comenzará este miércoles 27 de mayo, a las 6:30 pm.
En la transmisión, se verán las diferentes pruebas a las que se someterá cada participante para dictaminar quién será la nueva representante de México en Miss Universo. Este será el itinerario del evento:
- Competencia en traje de baño
- Pasarela en vestido de noche
- Preguntas finales
- Presentaciones musicales
- La coronación oficial de la ganadora
Ella es la ganadora de Miss Universo México 2026
Información en desarrollo…
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