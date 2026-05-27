Miss Universo México 2026: ¿Quién es la nueva representante de México para el certamen mundial?

Llegó el día esperado para los amantes de los concursos de belleza. Este miércoles 27 de mayo se llevará a cabo la gala de coronación de Miss Universo México 2026. En dicho evento, se dará a conocer a la nueva representante mexicana para el certamen mundial.

La seleccionada relevará a Fátima Bosch, la modelo de origen tabasqueño que ganó Miss Universo 2025. Si bien su victoria aún sigue siendo algo controversial, ha generado muchas expectativas sobre la modelo que la sustituirá este año. Te contamos todos los detalles.

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Fátima Bosch / Redes sociales

¿Quiénes son las candidatas a convertirse en la Miss Universo México 2026?

Cada estado de la república mandó a una representante para competir por el puesto de Miss Universo México 2026. Aquí te dejamos la lista de las participantes:

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Diana Marín Sandoval Baja California: Samantha Bastidas

Samantha Bastidas Baja California Sur: Selene Zazueta

Selene Zazueta Campeche: Maje Venegas

Maje Venegas Chiapas: Catherine López

Catherine López Chihuahua : Areli Favela

: Areli Favela Colima: María Zepeda

María Zepeda Coahuila: Glenda Makhlouf

Glenda Makhlouf Ciudad de México : Ximena Ochoa

: Ximena Ochoa Durango: Isela Hernández

Isela Hernández Estado de México: Jimena Madrigal

Jimena Madrigal Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Ana Cristina Muñoz Guerrero: Fernanda Abaroa

Fernanda Abaroa Hidalgo: Angélica Arredondo

Angélica Arredondo Jalisco : María Vargas

: María Vargas Michoacán: Mariana Macías

Mariana Macías Morelos: Zayda Ríos

Zayda Ríos Nayarit: Evelia Morales

Evelia Morales Nuevo León: Arisbe Cueto

Arisbe Cueto Oaxaca: Estefany Luna

Estefany Luna Puebla: Ale Juarico

Ale Juarico Querétaro: Ithza Andrade

Ithza Andrade Quintana Roo: Naxca Maureen Doty

Naxca Maureen Doty San Luis Potosí: Anylu Martínez

Anylu Martínez Sinaloa : Cristina Guillén

: Cristina Guillén Sonora: Moneth Chio

Moneth Chio Tabasco : Ximena Aranda

: Ximena Aranda Tamaulipas : Gisella Flores

: Gisella Flores Tlaxcala: Diana Castillo

Diana Castillo Veracruz: Génesis Vera

Génesis Vera Yucatán: Carla Osorio

Carla Osorio Zacatecas: Viridiana Ovalle

Expertos en el tema han compartido quiénes, a su consideración, podrían ganar el título o, al menos, quedar entre las primeras ocho. Estas son las favoritas de los especialistas:

Arisbe Cueto - Miss Nuevo León Glenda Victoria - Miss Coahuila Ximena Aranda - Miss Tabasco Génesis Vera - Miss Veracruz Maria Vargas - Miss Jalisco Mariana Macías - Miss Michoacán Ximena Ochoa - Miss Ciudad de México Diana Castillo - Miss Tlaxcala

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Favoritas para ganar Miss Universo México 2026 / Redes sociales

¿Dónde y cuándo ver la transmisión EN VIVO de la gala de coronación de Miss Universo México 2026?

La gala de coronación de Miss Universo México 2026 se podrá ver totalmente gratis en el canal de YouTube de Imagen Televisión. La emisión comenzará este miércoles 27 de mayo, a las 6:30 pm.

En la transmisión, se verán las diferentes pruebas a las que se someterá cada participante para dictaminar quién será la nueva representante de México en Miss Universo. Este será el itinerario del evento:

Competencia en traje de baño

Pasarela en vestido de noche

Preguntas finales

Presentaciones musicales

La coronación oficial de la ganadora

Ella es la ganadora de Miss Universo México 2026

Información en desarrollo…

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