¿Quién ganó el certamen de Miss México 2025 y representará al país en Miss Mundo 2026?

No todo es Miss Universo y sus polémicas, pues este 30 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el certamen Miss México 2025, el cual, coronó a una sola ganadora que nos representará internacionalmente en el Miss Mundo del 2026. El evento se llevó a cabo en Monterrey ante la mirada de miles de asistentes y espectadores en vivo. ¿Quién ganó?

Miss México 2025

¿Quién ganó Miss México 2025?

El auditorio Santiago de Monterrey en Nuevo León, fue escenario de la coronación de Cassandra García Olea, representante de Morelos, quien ganó el título de Miss México 2025 .

Con esta victoria, Cassandra obtuvo el derecho de representar a México en el certamen internacional Miss Mundo 2026, donde llevará la bandera de su país y los sueños de millones de mexicanos.

El proceso de selección para elegir a la ganadora de Miss México 2025 fue altamente competitivo. Las participantes de todo el país fueron evaluadas por un jurado especializado que calificó no solo su belleza física, sino también su desenvolvimiento en diversas pruebas que incluían oratoria, habilidades sociales, entrevistas, pasarelas, proyectos sociales y más.

¿Qué premio obtuvo Cassandra García como ganadora de Miss México 2025?

Como ganadora de Miss México 2025, Cassandra García, además de poder representar a nuestro país en el gran certamen de Miss Mundo 2026, recibirá una serie de beneficios, como:



Contratos con patrocinadores,

Un programa de capacitación profesional para representar al país en concursos internacionales y,

Una amplia cobertura mediática.

Además de todos los beneficios que obtendrá Cassandra, ella también se convierte en embajadora de causas sociales y proyectos que buscan transformar la realidad de las comunidades.

En este sentido, la elección de Cassandra también refleja una clara intención de resaltar los valores de empoderamiento femenino, liderazgo y responsabilidad social.

Cassandra García Olea, Miss Morelos, gana el certamen de Miss México 2025 / IG: cesardamianmx y canva

¿Quién es Cassandra García, la nueva Miss México?

Cassandra García Olea, nacida el 14 de enero de 2002 en Cuernavaca, Morelos, es una joven mexicana que ha ganado relevancia a nivel nacional tras ser coronada como Miss México 2025.

Es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, habiendo completado sus estudios en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Una de sus grandes pasiones es el activismo social, con un enfoque particular en promover la igualdad de género y crear espacios seguros para las mujeres en México.

