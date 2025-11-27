Finalista de Miss Universo 2025 es señalada por presuntamente ser ¿trans?: Estas serían las pruebas

Las polémicas en redes sociales en torno a Miss Universo 2025 aún continúan. Lejos de las especulaciones sobre el título obtenido por Fátima Bosch, ahora son varias las modelos que han sido señaladas por diferentes razones. Este es el caso de una de las finalistas del certamen, pues en plataformas digitales aseguran que presuntamente en su niñez...era niño. ¿De quién se trata?

¿Cómo quedó el Top 5 de Miss Universo 2025?

La gala celebrada la noche del 20 de noviembre en México (y la mañana del 21 en Tailandia) marcó un momento histórico para el país, luego de que Fátima Bosch se alzara como ganadora de Miss Universo 2025, convirtiéndose en la cuarta mexicana en obtener este título.

En la etapa final del certamen, México compitió directamente contra la representante anfitriona, Tailandia, ya que ambas fueron las últimas concursantes anunciadas antes de revelar a la nueva reina.

El Top 5 quedó integrado de la siguiente manera:



Fátima Bosch – México Praveenar Singh – Tailandia Stephany Abasali – Venezuela Ahtisa Manalo – Filipinas Olivia Yacé – Costa de Marfil

Originaria de Tabasco, Bosch logró quedarse con la corona pese a las controversias y dificultades que enfrentó en las semanas previas al concurso.

¿A quién acusan de ser presuntamente transgénero?

¿Qué participante de Miss Universo es señalada por presuntamente ser transgénero?

El mundo de las redes sociales volvió a encenderse en torno a Miss Universo 2025, luego de que nuevas imágenes anónimas comenzaran a circular en redes sociales, señalando (sin pruebas) que Stephany Abasali, Miss Venezuela y representante de su país en Miss Universo 2025, presuntamente habría nacido siendo hombre.

Las supuestas fotografías de infancia, que muestran a un niño no identificado, fueron difundidas por internautas tras la victoria de la mexicana Fátima Bosch en el certamen internacional, reavivando tensiones entre los seguidores de ambas concursantes.

La controversia, basada únicamente en material sin origen verificable, se ha convertido en tendencia a pesar de la falta total de evidencia. Varios vídeos que circulan señalan que Stephany presuntamente tendría “manzana de Adán”, la cual, es un distintivo de los hombres (falso).

En redes sociales, varios perfiles incluso retomaron antiguas discusiones entre la venezolana y la mexicana Fátima Bosch durante la temporada de Miss Universo 2025, lo que avivó rivalidades entre ambos fandoms.

¿Quién es Stephany Abasali, Miss Venezuela?

Aunque su etapa adulta ha sido ampliamente difundida en medios nacionales, muy poco se conoce de la infancia de Stephany Abasali, Miss Venezuela. Lo que sí está confirmado es que nació el 26 de julio de 2000 en Venezuela y es hija de Tony Abasali y Yanet Nasser, una familia identificada por su rol en actividades empresariales dentro de su comunidad.

Su salto al ojo público ocurrió en 2024, cuando ganó el título de Miss Venezuela. Desde ese momento, su carrera como modelo y figura pública creció rápidamente, convirtiéndola en una de las favoritas rumbo al certamen internacional del año siguiente. Sin embargo, su familia siempre ha mantenido un perfil reservado, una elección común entre personalidades que prefieren conservar ciertos aspectos de su vida privada.

La falta de fotos infantiles no constituye una anomalía dentro del mundo de las celebridades; para muchas figuras, la infancia no fue documentada en redes sociales.

