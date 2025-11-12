Ninel Conde mete la pata y confunde a Miss México con Miss Venezuela y las redes no la perdonan

Para bien o para mal, Ninel Conde siempre logra volverse viral. En esta ocasión, fue protagonista de un desliz durante una transmisión en vivo, mientras respondía a los comentarios de sus seguidores sobre Miss Universo 2025. ¡Confundió a la representante de México con la de Venezuela!

Ninel Conde compara su conflicto con Alexis Ayala con polémica de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Desde su salida de “La casa de los famosos México 2025", Ninel Conde ha estado muy activa en redes sociales, donde suele compartir momentos con sus fans. En los últimos días, generó polémica al comparar el insulto que recibió Miss México, Fátima Bosch, por parte de Nawat Itsaragrisil —director regional del certamen que la llamó “tonta” y “cabeza hueca”— con la situación que ella vivió junto a Alexis Ayala dentro del reality.

Cabe recordar que Ninel Conde protagonizó una fuerte discusión con Alexis Ayala en La casa de los famosos México al defender a su compañera Elaine Haro, luego de que el actor le dijera “quítate” durante una dinámica. El “Bombón Asesino” consideró inapropiado el comentario y reaccionó con molestia, llegando incluso a acusarlo de violencia de género.

Las redes se encendieron: unos criticaron a Ninel Conde por “exagerada”, mientras que otros le dieron la razón y señalaron que Alexis Ayala se comportó mal con Elaine Haro.

Ninel Conde compara insulto de Fátima Bosch con pelea con Alexis Ayala / Redes sociales

Así confundió Ninel Conde a Miss Venezuela con Miss México

Esta vez Ninel Conde no mencionó a Alexis Ayala, pero volvió a generar revuelo al hablar de Miss México o al menos eso parecía. Todo ocurrió cuando, en plena transmisión en vivo, un seguidor le preguntó qué opinaba de Miss Venezuela, representada por Stephany Abasali.

“(Miss Venezuela) es una fregona, tiene carácter, tiene sangre tabasqueña. Esa sangre tabasqueña no se puede ocultar”, comenzó.

“Esa sangre tabasqueña te hace decir las cosas como son”, siguió, haciendo referencia a la reacción de Fátima Bosch al ser agredida por Nawat, director de Miss Universo Tailandia. Así, la confundió con la venezolana.

Ninel Conde continuó sin notar su error y comentó que “tiene carácter y tiene un propósito”. Esto hizo pensar a muchos que, en realidad, no se refería a Miss Venezuela, sino a Fátima Bosch, Miss México 2025, quien recientemente se ha ganado el respeto por enfrentarse a Nawat Itsaragrisil, director regional del certamen.

🚨 #ULTIMAHORA | NINEL CONDE aseguró que MISS VENEZUELA es tabasqueña, provocando una nueva ola de burlas.



Recordemos que años atrás Ninel fue tendencia por confundir “tsunami” con “surimi” (aunque ella jura que no). 🍣#Tabasco #MissVenezuela #MissUniverse #PuertoOrdaz pic.twitter.com/ToevhwdfxD — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 10, 2025

¿Quién es Miss Venezuela, la reina de belleza que Ninel Conde confundió con Miss México?

La Miss Venezuela que Ninel Conde confundió con “Miss México” es Stephany Abasali, actual representante de su país rumbo a Miss Universo 2025. Abasali fue coronada el 5 de diciembre de 2024, tras imponerse entre 22 candidatas del certamen nacional.

Durante una transmisión en vivo, Ninel Conde creyó que se referían a la mexicana Fátima Bosch, cuando en realidad hablaban de Abasali. El error provocó confusión y muchas reacciones en redes sociales, sobre todo porque la cantante aseguró, equivocadamente, que la “Miss Venezuela” tenía “sangre tabasqueña”.

