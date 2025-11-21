Nawat Itsaragrisil estalla tras triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025: “Palabras que no puedo decir”

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 no solo provocó una ola de celebración entre el público mexicano, también reavivó polémicas previas y desató reacciones inesperadas, especialmente la del director del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrisil. La final, realizada en el Impact Arena de Pak Kret, fue escenario de emociones contrastantes: mientras la mexicana y la tailandesa Veena Praveenar Singh aguardaban el anuncio final, en el recinto se escucharon tanto aplausos como abucheos.

El resultado se replicó en redes sociales, donde surgieron acusaciones de supuesto favoritismo y fraude. En ese ambiente, la reacción del empresario tailandés, quien ya había protagonizado un desencuentro con Fátima semanas antes, volvió a colocarlo en el foco mediático.

Te puede interesar: Fátima Bosch sufre accidente en Miss Universo 2025 a dos días de la gran final: “Me duele mucho”

Fátima Bosch en la sección de preguntas de Miss Universe 2025. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Nawat Itsaragrisil sobre el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Tras el anuncio de Miss México como ganadora del certamen Miss Universo 22025, la prensa internacional cuestionó repetidamente a Nawat Itsaragrisil sobre su sentir al ver a Fáima Bosch concluir como primera finalista. El empresario respondió con cautela:

“Oh, no puedo decir nada sobre el resultado, pero siempre lo respeto. Si los jueces y la organización ya lo han decidido, tenemos que aceptarlo. Pero, por cierto, depende de lo que piensen los fans del concurso de belleza. Estoy esperando ver los comentarios desde sus casas”. Nawat Itsaragrisil

Más tarde, el director recurrió a sus redes sociales para expresarse de forma indirecta. En historias de Instagram publicó dos frases en tailandés: “Diez mil millones de palabras que no se pueden decir” y “He hecho lo mejor que pude al máximo”. Ambos mensajes se viralizaron rápidamente y fueron interpretados como su respuesta emocional a la coronación de la mexicana.

Te puede interesar: Ex Miss Universo y su hermano sobreviven a aterrador accidente en Sudáfrica: Ella es Daniela Álvarez

¿Qué pasó entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

El conflicto entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch comenzó durante una ceremonia oficial del certamen en Bangkok, donde el empresario cuestionó a la mexicana por supuestamente no cumplir con ciertas actividades promocionales. El intercambio escaló cuando Nawat la llamó “tonta”, lo que provocó molestia entre las concursantes presentes y llevó a que varias de ellas se levantaran para respaldar a Bosch. La situación se tensó aún más cuando Nawat pidió seguridad para retirar a la representante de México del evento, lo que desató críticas inmediatas dentro y fuera del recinto.

Tras el altercado, Fátima Bosch respondió declarando que todas las participantes merecen respeto y que su dignidad era más importante que cualquier título. Aseguró que no dejaría el concurso pese a los insultos y reiteró que su presencia en Miss Universo también tenía un propósito social. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente, generando un debate sobre el trato a las concursantes y posicionándola como una de las figuras más apoyadas por otras delegadas en esos días previos a la final.

Por su parte, Nawat Itsaragrisil afirmó posteriormente que todo se trató de un “malentendido” y ofreció disculpas públicas, señalando que no pretendió ofender a la mexicana. Argumentó que la logística del certamen había sido complicada y que su intención era mantener el orden del evento. Sin embargo, el episodio tuvo consecuencias: su comportamiento fue cuestionado a nivel internacional, la organización restringió parte de su participación en actividades posteriores y el incidente se convirtió en uno de los momentos más comentados rumbo a la coronación de Miss Universo 2025.

Te puede interesar: ¿Fátima Bosch también? Participantes de Miss Universo 2025 se enferman a días de la gran final: ¿Qué pasó?

Tras el triunfo de Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil y la Miss Universo se encontraron y se tomaron de la mano / Captura de pantalla

¿Cómo celebró México el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Mientras la polémica crecía en redes, México celebraba la obtención de su cuarta corona en la historia del certamen. Fátima Bosch, modelo y diseñadora originaria de Tabasco, se impuso a más de cien candidatas de todo el mundo gracias a su desempeño durante las distintas fases de competencia.

La mexicana fue la primera mencionada en el top 30, avanzó al top 12 con firmeza y logró posicionarse entre las cinco finalistas junto a las representantes de Tailandia, Venezuela, Costa de Marfil y Filipinas. En la ronda decisiva, destacó por su temple al responder preguntas sobre empoderamiento femenino y los desafíos que enfrentan las mujeres en 2025.

En redes sociales, celebridades, ex reinas de belleza y miles de usuarios compartieron imágenes del momento exacto en que Fátima fue anunciada como Miss Universo 2025. En CDMX seguidores del certamen se dieron cita en el Ángel de la Independencia para celebrar a Fátima Bosch por su triunfo.

Te puede interesar: Captan a Nawat Itsaragrisil durante detención de presuntos mexicanos en Tailandia: ¿qué pasó en Miss Universo?