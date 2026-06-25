Fátima Bosch sorprende con FOTO inédita junto Memo Ochoa tras el triunfo de México en el Mundial 2026: “Soy su fan”

Luego de que Guillermo Ochoa confirmó su deseo de jugar y retirarse en el Mundial 2026, logró entrar a la cancha durante el encuentro con México vs. Chequia, lo que emocionó a miles de mexicanos, incluyendo a la modelo Fátima Bosch, actual Miss Universo.

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Memo Ochoa hace historia en el Mundial 2026. / Mezcalent

¿Cómo fue el debut de Guillermo Ochoa en el Mundial 2026?

Durante la noche del 24 de junio, Guillermo Ochoa logró hacer historia en el Mundial 2026. Tras participar unos minutos durante el segundo tiempo del encuentro de México vs. Chequia, se convirtió en el primer futbolista mexicano en ser parte de seis mundiales.

Después del minuto 70, el arquero entró a la cancha del Estadio Ciudad de México en sustitución del ‘Tala’ Rangel, quien le otorgó el brazalete de capitán. Durante su participación, la Selección Mexicana consiguió otra anotación, logrando terminar el encuentro con 3 goles a su favor.

Al concluir el encuentro, Memo Ochoa se volvió tendencia en redes al despedirse de la portería y ser abrazado por sus compañeros, quienes celebraron su presencia en la Selección Mexicana al hacer historia en el Mundial 2026.

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Memo Ochoa se volvió tendencia tras aparecer el partido de México vs. Chequia. / Mezcalent

¿Cuál es la foto inédita de Fátima Bosch con Memo Ochoa?

En medio de las reacciones que ocasionó la participación de Memo Ochoa durante los últimos minutos del encuentro entre México vs. Chequia, Fátima Bosch, quien no deja de sorprender con su espectacular look, compartió una foto inédita junto al arquero.

A través de sus historias de Instagram, la modelo tabasqueña sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en la que aparece con Memo Ochoa cuando ella era menor de edad. La imagen estuvo acompañada por el texto:

“Los rumores son ciertos, soy fan desde bebé. Crecimos viéndote jugar y siempre nos hiciste soñar. Crack, ídolo, máster”. Fátima Bosch, Miss Universo

Rápidamente, su publicación se volvió tendencia; además, también compartió varias fotos del arquero en las que colocó: “Leyenda”.

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Fátima Bosch a través de sus historias. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Memo Ochoa a su debut en el Mundial 2026?

Después de celebrar junto a sus compañeros, Memo Ochoa compartió su sentir al hacer historia en el Mundial 2026. En un encuentro con los micrófonos de Azteca deportes, el arquero expresó su agradecimiento y emoción por haber formado parte de un día histórico:

“Fue maravilloso el resultado, el escenario, estoy muy agradecido con mis compañeros, ahí está todo el cariño que es lo más importante que me llevo, la amistad, el aprecio y todo lo bueno”.

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