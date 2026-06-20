Sergio Corona rompe récord viral: el actor ha vivido todos los Mundiales desde 1930 hasta 2026

El actor Sergio Corona de la famosa serie Como dice el dicho, está en boca de todos y no por una nueva telenovela, sino por un dato que dejó a más de uno con la boca abierta: ¡ha vivido todas las Copas del Mundo! Sí, desde Uruguay 1930 hasta el Mundial 2026.

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Sergio Corona / Instagram: @sergiocoronaoficial

¿Sergio Corona realmente ha vivido todos los Mundiales de futbol?

En plena euforia por el Mundial 2026, el nombre de Sergio Corona se volvió tendencia en redes sociales luego de que se viralizara que el actor mexicano ha vivido todos los Mundiales de futbol desde 1930 hasta la actualidad. Este dato, que rápidamente encendió la curiosidad de los aficionados, es completamente verídico y ha colocado al querido primer actor en el centro de la conversación.

La razón es simple pero impactante: Sergio Corona nació el 7 de octubre de 1928 en Pachuca, Hidalgo, lo que significa que ya había nacido cuando se celebró la primera Copa del Mundo en Uruguay en 1930. Desde entonces, ha sido testigo de cada una de las 23 ediciones del torneo, incluyendo el actual Mundial 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

Este curioso dato comenzó a circular gracias a redes sociales, donde se destacó que el actor ha sido contemporáneo de cada Mundial, lo que de inmediato generó miles de reacciones.

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¿Cuántos Mundiales ha visto Sergio Corona y qué edades tenía?

El llamado “récord mundialista” de Sergio Corona no solo sorprende por el número de torneos, sino por el recorrido de vida que representa. A lo largo de casi un siglo, el actor ha vivido cada etapa del futbol internacional, desde los primeros campeonatos hasta la era moderna.

Este es el impresionante listado de los Mundiales que ha vivido:



Uruguay 1930 — 1 año

Italia 1934 — 5 años

Francia 1938 — 9 años

Brasil 1950 — 21 años

Suiza 1954 — 25 años

Suecia 1958 — 29 años

Chile 1962 — 33 años

Inglaterra 1966 — 37 años

México 1970 — 41 años

Alemania 1974 — 45 años

Argentina 1978 — 49 años

España 1982 — 53 años

México 1986 — 57 años

Italia 1990 — 61 años

Estados Unidos 1994 — 65 años

Francia 1998 — 69 años

Corea-Japón 2002 — 73 años

Alemania 2006 — 77 años

Sudáfrica 2010 — 81 años

Brasil 2014 — 85 años

Rusia 2018 — 89 años

Qatar 2022 — 93 años

Mundial 2026 — 97 años

Este recorrido lo convierte en un testigo viviente de la evolución del futbol mundial, desde épocas donde participaban pocas selecciones hasta los grandes espectáculos globales de hoy.

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¿Quién es Sergio Corona y por qué sigue siendo tan querido?

Más allá de este dato viral sobre los Mundiales, Sergio Corona es uno de los actores más importantes de México, con más de 70 años de trayectoria en televisión, cine y teatro. Su carrera comenzó como bailarín de ballet y danza de salón, lo que lo llevó a presentarse incluso fuera del país.

Durante la Época de Oro del cine mexicano, compartió escena con grandes figuras como Pedro Infante y Joaquín Pardavé, consolidando desde entonces una carrera que no ha dejado de crecer.

En televisión, logró conectar con varias generaciones. Desde proyectos clásicos como “Hogar, dulce hogar” hasta su entrañable personaje de Don Tomás en “Como dice el dicho”, serie en la que participó durante más de una década. Además, muchos lo recuerdan como Don Julio Regalado, personaje icónico de la publicidad mexicana que se quedó grabado en la memoria colectiva.

En 2024 Sergio Corona publicó sus memorias tituladas Te invito a mi camerino y recibió un homenaje en el Senado de México, reconociendo su enorme legado artístico.