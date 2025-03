Sergio Corona tuvo una hija con una mujer que no es su esposa ¡y no sabía! Él revela cuándo lo supo

Sergio Corona es una leyenda viviente. Ha trabajado con las más grandes figuras de México. A sus 96 años sigue vigente. Su más reciente participación fue en ‘Como dice el dicho’, programa que concluyó sus grabaciones pero continúa al aire.

Conmovido hasta las lágrimas, el bailarín, actor, comediante, compositor y productor teatral recibió en la Cineteca Nacional el reconocimiento Ignacio López Tarso por parte de la AMCI (Asociación Mexicana de Cineastas Independientes), por su aportación artística.

Te puede interesar: Sergio Corona se despide de Como dice el dicho; así fue su último programa

Sergio Corona festeja su cumpleaños 96 / FRANCISCO MANCERA / TVNotas

Sergio Corona habla de ‘Como dice el dicho’ y de su inicio artístico por su familia

Platicamos con él y respecto al trabajo nos dijo:

“Si a esta edad no te ofrecen trabajo, hay que buscarlo o fabricarlo. Estoy contento, porque aún repiten ‘Como dice el dicho’. Estoy trabajando en algunos programas a los que me han invitado. Lo hago con todo profesionalismo”.

“Mi mamá tuvo muy buen ritmo para bailar y una magnífica relación con nosotros desde niños. Nos enseñó a bailar el ‘Jarabe tapatío’ a los 4 años. Mi padre nos enseñó a hablar, respetar, trabajar, estudiar, cumplir y utilizar el tiempo en lo que quisiéramos hacer, pero con seriedad”.

Lee: Silvia Pinal: Irma Dorantes, Elsa Aguirre y Sergio Corona conmovidos por la partida de la actriz

Como dice el dicho nueva temporada / Liliana Carpio

¿Cuántos años tiene Sergio Corona?

Respecto a su vida, Sergio Corona nos dio detalles de su infancia y nos díjo cómo se siente a ¡sus 96 años!

“¿Cómo me siento a mis 96 años? Hay un término muy mexicano que dice que ¡estoy a toda madre!, para explicarlo bien... En cuanto a mis hábitos, he tenido cuidado. He sido disciplinado. No he abusado de la bebida, los cigarros. Nada de esto”.

No te puedes perder: Sergio Corona vuelve a alarmar tras reaparecer con tanque de oxígeno ¿Cómo se encuentra actualmente de salud?

Sergio Corona, cumpleaños 96 con grandes amigos como Luz María Aguilar, Carlos Bonavides, Leticia Perdigón, Norma Lazareno y otros / FRANCISCO MANCERA / TVNotas

Sergio Corona: su esposa, hijos y nietos; ¡tuvo una hija antes de casarse!

El primer actor nos dio detalles de su vida personal:

“Vivo bien. Con mi esposa. Llevamos 58 años casados. Mi matrimonio es igual que muchos, seguramente. Tenemos muy buena relación. No hemos llegado nunca a los golpes ni tampoco a los gritos. A la seriedad sí, y un poco el mal humor, pero es indispensable y es de parte de los 2”.

Además, nos contó:

“Tengo 5 nietos. Son 3 de mi segunda hija. Uno de ellos, Roco, también es actor y cantante, y tengo 2 por parte de mi otra hija, a la que tuve antes de casarme. En mi juventud tuve relaciones con una compañera. A los 2 días me contrataron para irme a Cuba. Me fui. Estuve en la Habana año y medio. Cuando regresé a México me la encuentro. Como había tenido fiesta con ella, la saludo, y me dice: ‘Como me dejaste, fue niña y tiene 3 meses’. Mi hija se llama Elizabeth. Su mamá se llamaba… Fíjese que no me acuerdo. La traté muy poco cuando nos vimos. La verdad, no hablábamos”.

Le preguntamos si es la mujer (Raquel Vázquez) con la que el ‘Loco’ Valdés tuvo un hijo. Nos dijo: “No sé lo del ‘Loco’ Valdés. Tengo una hija antes de mi matrimonio y tengo contacto con ella”.

Sergio Corona: Su trayectoria

Sergio Corona, trayectoria

Sobre su faceta como compositor comentó:

“José José cantó ‘Mírame’, y Chabelo, la canción para no asustar al niño con el coco. Chabelo y yo la grabamos, y de repente la ponen. Tengo no menos de 30 canciones, pero no las he explotado. Le he obsequiado a algunos la letra y la melodía”, finalizó.

Sin duda, Sergio Corona, quien cumplió 96 años el pasado octubre de 2024, es una leyenda que aún nos regala grandes momentos con su talento como actor.