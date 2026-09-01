Hermano de Ana Bárbara teme por su vida tras denunciar al esposo de la cantante, Ángel Muñoz: ¡Pide protección!

La situación para Ángel Muñoz, aún esposo de Ana Bárbara, podría complicarse aún más en los siguientes días, pues no solo recibió una denuncia por su presunto “mal actuar” dentro del gobierno de Estados Unidos, si no que ahora el hermano de la cantante pide nuevas medidas en su contra.

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, sería investigado por el FBI tras acusación del hermano de la cantante / Redes sociales y canva

¿De qué acusa Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara, a Ángel Muñoz, esposo de la cantante?

La acusación fue presentada por Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara, quien señala a Ángel Muñoz de presuntamente haber aprovechado su posición dentro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para interferir en sus procesos migratorios.

Según explicó el abogado Gerardo Martín Rincón, representante legal de Ugalde, la denuncia ya cuenta con un número de reporte ante las autoridades estadounidenses y fue remitida al FBI:

En la forma que se manejó a través de Migración es que había un reporte de extravío de la visa de él y él nunca presentó ningún reporte. Fue en tres ocasiones eso, hasta que la perdió. Existe el comentario y el video donde este señor dice que él fue quien le mandó quitar la visa. El abogado Gerardo Martín Rincón

De acuerdo con lo señalado por el abogado durante una entrevista con Adela Micha para La saga, esta situación presuntamente se habría repetido en distintas ocasiones.

Cada vez que Ugalde intentaba entrar a Estados Unidos, las autoridades le notificaban que había un reporte relacionado con el supuesto extravío de su visa. No obstante, el hermano de Ana Bárbara sostiene que jamás denunció que el documento se hubiera perdido.

El panorama para Muñoz podría complicarse todavía más, ya que aparentemente no se trataría del único incidente relacionado con la supuesta “pérdida” de documentos. Según el representante legal de Ugalde, otra mujer también habría resultado afectada por algo similar.

Hay otra una mujer que también nos contactó para pedir el apoyo porque dice que le tiene miedo, que es capaz de hacer cosas. Todos esos reportes e informes ya están en investigación. (...) Es decir, que no es un caso aislado el de Pancho, sino que era un actuar de Ángel Muñoz. Abogado, Gerardo Martín Rincón

Ángel Muñoz podría pronunciarse sobre estas acusaciones, ya que la polémica podría afectar directamente en su trabajo dentro del gobierno de Estados Unidos.

Te puede interesar: Ana Bárbara y Ángel Muñoz se habrían separado oficialmente tras escándalo de infidelidad con Adri Toval, reportan

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, acusado por Francisco Ugalde / Redes sociales

¿Por qué el hermano de Ana Bárbara teme por su seguridad?

El asunto parecía tratarse solo de una denuncia más simple, pero recientemente el abogado de Francisco Ugalde aseguró que el hermano de Ana Bárbara se encuentra con temor, pues las reacción de Ángel Muñoz podría ser mayor.

En una grabación compartida por Univisión, el abogado Rincón afirma que Muñoz podría enfrentar o amedrentar a Ugalde:

Mi representado teme por su vida, por su integridad, porque podría pasar algo, que le manden gente, o que lo amedrenten o que lo afecten. Abogado, Gerardo Martín Rincón

El abogado anunció que ya se pidió protección a Ugalde, esto mediante una carta dirigida a las autoridades mexicanas:

Estoy en eso, estoy trabajando con mi equipo de abogados en eso y se le van a brindar las medidas de protección, se van a solicitar hoy mismo. Abogado, Gerardo Martín Rincón

Por el momento, no ha habido respuesta de Ángel Muñoz sobre estas medidas de protección, tampoco Ana Bárbara ha hecho algún comentario al respecto.

Lee: Ana Bárbara inició el proceso de divorcio de Ángel Muñoz tras supuesta infidelidad; revelan: “Tiene abogados”

@famososunivision Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara, presentó una denuncia contra Ángel Muñoz y ahora su abogado busca medidas de protección para él. FranciscoUgalde AnaBárbara ÁngelMuñoz Denuncia MedidasDeProtección Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas noticias últimahora Editorial ♬ Last Hope - Steve Ralph

¿Quién es Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara?

José Francisco Ugalde Motta, conocido públicamente como Francisco o Pancho Ugalde, es cantante y compositor mexicano originario de Río Verde, San Luis Potosí, formando parte de una familia vinculada a la música.

Francisco ha mantenido un perfil más discreto, aunque también desarrolló una carrera dentro del regional mexicano. En sus primeros años de trayectoria formó junto con su hermano Antero el dueto Los elegidos, proyecto con el que incursionó en la música.

Algunas de sus canciones más reconocidas de su trayectoria son:



“Náufrago en mi cama”,

“Fruta prohibida” y

“Cuando me vaya”.

Francisco Ugalde y Ana Bárbara han estado en conflicto legal, mismo que se relaciona a algunos temas que hicieron en conjunto.

Tal vez te interese: Ana Bárbara sorprende ¿con radical cambio de look?; casi nadie la reconoció; así luce la Reina grupera: FOTO