Tenoch Huerta rompe el silencio sobre acusaciones de violencia sexual; revela amenazas y presunta extorsión

Después de permanecer varios años sin hablar ampliamente del tema, Tenoch Huerta decidió romper el silencio sobre las acusaciones de violencia sexual que surgieron en su contra en 2023. El actor mexicano aseguró que nunca existió una denuncia formal ante las autoridades, reveló que su familia recibió amenazas de muerte y sostuvo que hubo intereses dentro de la industria del entretenimiento para apartarlo de los proyectos más importantes. Sus declaraciones han vuelto a colocar el caso en el centro de la conversación pública.

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¿Qué dijo Tenoch Huerta sobre las acusaciones de violencia sexual en su contra?

Durante una entrevista con Adela Micha, Tenoch Huerta afirmó que durante los últimos tres años evitó hablar públicamente del tema, pero decidió compartir su versión de los hechos.

El actor sostuvo que las acusaciones no derivaron en un proceso judicial formal. “Nunca hubo un proceso, absolutamente nada”, declaró al referirse a las denuncias públicas que surgieron en su contra.

Además, explicó que su equipo reunió documentación especializada para respaldar su postura. Según contó, existe un peritaje profesional que incluye análisis psicológicos y psiquiátricos relacionados con las conversaciones que sostuvo con la denunciante.

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¿Tenoch Huerta recibió amenazas de muerte tras las acusaciones?

Uno de los aspectos más delicados de la entrevista fue cuando Tenoch Huerta habló de las consecuencias que enfrentó fuera del ámbito profesional. El actor aseguró que tanto él como sus seres queridos vivieron momentos de miedo debido a amenazas recibidas durante la polémica. “Mi familia y mis hijas recibieron amenazas de muerte”, afirmó.

Huerta confesó que la situación le generó una profunda preocupación, especialmente por la posibilidad de que las amenazas pudieran trascender las redes sociales y convertirse en algo más grave para él o sus familiares.

¿Por qué Tenoch Huerta asegura que intentaron sacarlo de la industria y qué pasó con su carrera tras la polémica?

Para Tenoch Huerta, las acusaciones tuvieron consecuencias profesionales que se extendieron durante varios años. El intérprete aseguró que permaneció prácticamente fuera de diversos proyectos y oportunidades laborales mientras la controversia dominaba las conversaciones en torno a su nombre.

Según dijo, durante ese periodo surgieron nuevos actores que ocuparon espacios que antes estaba comenzando a conquistar. “Estas personas también tenían un gran interés en no dejarme regresar”, comentó al hablar sobre su percepción de lo ocurrido.

Incluso reveló que tiempo después algunas personas le compartieron versiones de reuniones internas en las que presuntamente se hablaba de su exclusión. “Por fin nos vamos a poder chngr a este cbrn y que se calle”, aseguró que escuchó sobre una conversación relacionada con su caso.

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¿Qué dijo Tenoch Huerta sobre la presunta extorsión y el origen de la denuncia?

Tenoch Huerta confirmó que antes de las acusaciones públicas mantuvo una relación sentimental con la mujer que posteriormente hizo los señalamientos en su contra. Según relató, después de la ruptura recibió un mensaje que interpretó como una amenaza económica. “Si no juntas una lana y me la das, te armo un desmadre en el 8-M”, recordó durante la entrevista.

Huerta explicó que acudió a las autoridades para dejar constancia de ese hecho. No obstante, aclaró que nunca atribuyó directamente ese mensaje a la denunciante, aunque consideró relevante la coincidencia temporal con las publicaciones posteriores que lo señalaron públicamente.

¿Qué respondió Tenoch Huerta a las acusaciones que se difundieron en redes sociales?

Durante la conversación Tenoch Huerta también abordó uno de los señalamientos que más se viralizó cuando estalló la controversia. El actor negó la acusación relacionada con un supuesto retiro de preservativo sin consentimiento durante una relación sexual.

“No me pude haber quitado algo que nunca usamos”. Tenoch Huerta

Asimismo, afirmó que la versión de los hechos presentada públicamente cambió en distintas ocasiones y cuestionó el papel de algunos medios de comunicación durante la cobertura del caso: “Ningún medio investigó absolutamente nada, simplemente tomaron por reales sus afirmaciones”, señaló.