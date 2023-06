Tenoch Huerta renuncia a película por acusaciones de María Elena Ríos y deja un mensaje

Tenoch Huerta dice que el “daño” de las acusaciones de María Elena Ríos lo orillaron a renunciar a la cinta que hoy iniciará grabaciones.

La polémica continúa en torno al escándalo de Tenoch Huerta, quien fue señalado por la saxofonista María Elena Ríos de violencia sexual, calificándolo como un “depredador sexual”. Igualmente, una actriz también lo acusó, revelando en redes sociales haber tenido una mala experiencia junto al actor de Marvel.

Ciro Gómez Leyva fue quien presentó el comunicado en el que Tenoch Huerta anunciaba su salida de la nueva película de Manolo Caro, misma que iniciaba grabaciones este 20 de junio.

Según se lee en el comunicado, Tenoch no tuvo “más remedio”, que renunciar a la película luego del “impacto” que han tenido las acusaciones de María Elena Ríos.

“Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película Fiesta en la Madriguera”, menciona.

Comunicado de Tenoch Huerta donde anuncia su renuncia a la nueva película de Manolo Caro / YouTube: Imagen Noticias

El actor también comentó, “es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto”.

Finalmente, Tenoch Huerta menciona que continuará defendiéndose de estas acusaciones, “mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación. ¡Gracias por su apoyo y amor!”, concluyó.

Manolo Caro y Tenoch Huerta estaban listos para iniciar la filmación de la película / Instagram: @tenochhuerta

La comunicadora Claudia Mollinedo dio más detalles de esta decisión compartida por el actor y mencionó, “Tenoch Huerta nos compartió que ha decidido no participar en su nueva película (…) vía WhatsApp nos confirmó que tenía dos opciones: alargar el inicio de las filmaciones dos semanas más, lo que representaría altos costos para la producción, o abandonar esta película y dedicarse a resolver esta situación legalmente”, indicó.