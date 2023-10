﻿﻿﻿﻿Tenoch Huerta no ve la suya ¡Está deprimido, solo y nadie le quiere dar trabajo!

Hace cuatro meses, Tenoch Huerta se vio envuelto en una polémica más. Esta vez más severa: la activista María Elena Ríos ocupó sus redes sociales para denunciar la agresión sexual que sufrió por parte de él años atrás, por someterla a stealthing (quitarse el condón sin consentimiento durante el acto sexual).

Esto encendió el escándalo. Estas acusaciones provocaron que le retiraran un personaje en una película que grababa para Netflix. El actor, que cobró fama internacional por su participación como Namor en Wakanda forever, no ha dado declaración alguna al respecto.

Una persona allegada al actor comentó a TVNotas: “Pensó que si dejaba pasar un tiempo, las cosas se iban a calmar. Se fue a desconectar a otro país. Estuvo semanas perdido, pero siempre con el temor de que en cualquier momento lo reconocieran. El pasado lo persigue”.

De acuerdo con Elena Ríos, Tenoch Huerta también habría agredido a muchas actrices de Poder Prieto / Clasos

Agregó que hace unas semanas trató de reincorporarse a la vida laboral, pero se llevó una sorpresa no muy grata: “Empezó a hacer llamadas a directores y productores que pensaba que eran sus amigos. Les explicó que tenía que darse ese espacio para que las aguas se calmaran. Sin embargo, se llevó la sorpresa de que muchos de ellos ni le contestaron el teléfono. Otros le dijeron que tenerlo en sus proyectos sería un arma de doble filo, pues su nombre está muy asociado a cosas malas”.

Tenoch no sabe qué hacer para cambiar su Imagen. Pretende reaparecer próximamente para ver la reacción de la gente, aunque tiene miedo: “Lo invitaron a ser parte de la Feria del Libro de Culiacán. La verdad es que no quiere hacerlo, pero sabe que tarde o temprano tendrá que dar la cara.

María Elena Ríos y Tenoch Huerta tienen nuevo conflicto en redes sociales / Instagram: @eltotu / @d_noticias_ / @tenochhuerta

Su mánager le dice que sería un buen momento de salir a la luz pública y, si es necesario, ofrecer disculpas. El gran problema de Tenoch es su soberbia. No sabe decir ‘me equivoqué’’.

Además, esta persona señaló que el trabajo que hacía con el movimiento Poder prieto ha parado. Su cofundadora, la actriz Maya Zapata, también le dio la espalda: “Ella, al principio, lo apoyaba, pero después de todo lo que salió, le dijo que no podía seguir. Así que decidió poner fin al movimiento. Eso les dolió a los dos, porque estaba tomando mucha fuerza, pero se acabó".

Al cuestionarle si realmente Tenoch está arrepentido, la fuente indica: “Él se está dando cuenta de los errores que cometió. No obstante, se deja llevar por la soberbia, porque la fama se le subió.

Tenoch Huerta dará vida a Juan Preciado en la nueva adaptación de Pedro Páramo para Netflix / Twitter: @netflixLAT

De tenerlo todo y ser uno de los actores más reconocidos a nivel mundial, ahora no tiene nada. Se siente, y sabe, que está solo. Está pensando mejor las cosas. Incluso tengo entendido que se ha despojado de algunas cosas, porque el dinero se le está acabando. Si no regresa a trabajar pronto tendrá que dedicarse a otra cosa, porque el dinero no es para siempre”.

Nos dijo que su plan era empezar a hacer más carrera en Estados Unidos, pero con la huelga de actores, eso también se le vino abajo: “Tenía callbacks y lectura de guiones para varios proyectos. Pero con todo lo que pasó, también eso se paró. Sé que está hundido en una depresión. Nada le está saliendo bien. Está solo. Nadie lo apoya. Tiene miedo de que su carrera se acabe”.

Tenoch Huerta renuncia a película / Marvel

Tenoch era un actor que venía creciendo. Trabajó para plataformas digitales y para producciones de cine nacional e internacional.

En 2014 obtuvo su primer protagónico en el filme Mexican gangster, y más tarde debutó en las pantallas internacionales con el personaje de Namor, en Black Panther: Wakanda forever.

