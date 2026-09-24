Muere actor de ‘Vencer la culpa’ de forma repentina; así fue como lo despidieron y sus últimas palabras

El mundo del espectáculo sigue de luto. A un par de días de la muerte de Arnaud Denis, actor francés que solicitó la eutanasia en Bélgica, se confirma el fallecimiento de otro querido histrión. Se trata de César Hurtado, a quien se le vio en diversas telenovelas como ‘Vencer la culpa’ y ‘Pacto de sangre’. Esto se sabe sobre su deceso.

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La muerte de César Hurtado fue confirmada el pasado 23 de septiembre / Redes sociales

Así anunciaron la muerte de César Hurtado, actor de ‘Vencer la culpa’

La muerte de César Hurtado fue anunciada mediante la agencia Elevate. El pasado miércoles 23 de septiembre, lanzaron un comunicado en redes sociales para dar a conocer el hecho y despedirlo con unas emotivas palabras.

En su mensaje, recuerdan un poco de su personalidad y agradecen el gran trabajo que hizo en televisión, resaltando que su ausencia deja un vacío en los corazones de aquellos que lo conocieron.

“Gracias, gracias por tu constancia, por tu formalidad, por tu talento, por tu carisma, por tu bondad, por dar un poco de esperanza de que las personas buenas aún existen en este mundo. Se te va a extrañar, pero no olvidar nunca. Agradezco a la vida haberte cruzado en el camino. Mil gracias otra vez por haber confiado en mí, en la agencia”, se lee.

Hasta el momento, las causas de su deceso no han sido reveladas. Se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. En tanto que los fans del histrión no han dudado en solidarizarse con sus allegados y lamentar lo ocurrido.

Por otra parte, su novia, la actriz Aketzaly Verastegui, pidió al público que no olvidara el “gran ser humano” que era: “Eres mi amor, mi ángel eterno, mi crepita, el ojon que tanto amo. Eres ese artista que volvió la eternidad en arte. Te amo tanto, y el proceso será más que difícil, pero sé que estás en ese lugar que tanto anhelabas. Sé que estás volando con Rod y los seres que amaste. Nos veremos muy pronto, cielo mío, nos veremos pronto, mi César”, manifestó.

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¿Cuáles fueron las últimas palabras de César Hurtado, actor de ‘Vencer la culpa’?

La última publicación en redes sociales del actor César Hurtado data del 18 de septiembre. En su post hablaba de su más reciente proyecto laboral.

“Entre la bruma, el maíz y entre tu rostro, todo. Del maestro @juan_gama07 con orgullo portando el trabajo de @artenetzahualcoyotl”, se lee.

Justamente su novia comentó esta publicación con las siguientes palabras: “Mi hermoso veracruzano”. El histrión respondió con una declaración en la que se decía estar tan enamorado que hasta estaba dispuesto a “cambiarse el apellido”.

Último post de César Hurtado / Redes sociales

¿Quién era César Hurtado, actor de ‘Vencer la culpa’?

César Raziel Hurtado, mejor conocido solo como César Hurtado, fue un actor mexicano de cine, teatro y televisión. Era originario de Veracruz. Se le vio en producciones como:

‘Vencer la culpa’

‘Pacto de sangre’

‘Sobriedad, me estás matando’

‘Venganza póstuma’

‘Man on Fire’

Hasta donde se sabe, no tenía hijos. Estaba en una relación estable con la actriz Aketzaly Verastegui, con quien llegó a trabajar en algunos proyectos. Sus seres cercanos lo definen como una persona resiliente y de buen corazón.

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