Hallan sin vida a cantante y a influencer tras la desaparición de su helicóptero: ¡Compartieron última FOTO!

El mundo de la música se encuentra de luto tras la muerte de un reconocido cantante, luego de que el integrante de un famoso dúo, estuviera desaparecido por varias horas, debido a que el helicóptero en el que viajaba perdiera comunicaciones. ¿De quién se trata?

Muere cantante tras accidente en helicóptero / Magnific/Canva

¿Qué cantante murió tras accidente en el helicóptero donde viajaba?

El pasado lunes 21 de septiembre se dio a conocer que autoridades brasileñas perdieron completamente el contacto con el helicóptero en el que viajaba el cantante brasileño Rick Sollo, integrante del dúo Rick & Renner. Ante esta situación, se puso en marcha un amplio operativo.

De acuerdo con los primeros reportes, las dificultades se habrían presentado después de que las condiciones meteorológicas se deterioraran mientras el helicóptero sobrevolaba los alrededores de Urubici, en la región de la Sierra Catarinense, en el país carioca.

Los equipos de emergencia concentraron las labores de búsqueda en la zona montañosa de Urubici, donde fue detectada la última señal registrada del teléfono celular de uno de los pasajeros. ¿Qué sucedió exactamente?

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Rick, de Rick & Renner, tuvo accidente de helicóptero / Redes Sociales

¿Cómo fue el accidente en el que murió el cantante Rick Sollo?

De acuerdo con los reportes difundidos por medios brasileños, el helicóptero Bell 430 había despegado desde Porto Belo, en el estado de Santa Catarina, con destino a São Joaquim.

Rick Sollo tenía previsto participar en un almuerzo. Sin embargo, durante el recorrido la aeronave dejó de ser localizada por los sistemas de seguimiento.

Junto al cantante viajaban el empresario e influencer Bruno Avelar, el videógrafo Paulo Soares, el piloto Antônio Roberto Nóbrega y el copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Las autoridades confirmaron que ninguno de ellos sobrevivió.

Entre los factores que están siendo analizados se encuentran las condiciones meteorológicas que se registraron en la zona durante la tarde del accidente. Reportes señalan que había neblina intensa, fuertes vientos y lloviznas, circunstancias que pudieron dificultar el vuelo.

Hasta el momento, sin embargo, no existe una conclusión oficial que determine la causa del siniestro.

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Bruno Avelar y Rick Sollo / Redes sociales

¿Quién era Rick Sollo y cuál fue su trayectoria en la música?

La muerte de Rick Sollo representa una pérdida para la música sertaneja brasileña (de algunas zonas rurales del país), género en el que construyó una trayectoria de varias décadas.

Sollo comenzó a consolidarse en 1986, cuando formó junto con Ivair dos Reis Gonçalves, conocido artísticamente como Renner, el dúo Rick e Renner. La agrupación se convirtió en una de las representantes destacadas del género.

Además de su trabajo como intérprete, Rick se desempeñó como compositor y productor musical, participando en distintas etapas de la creación de las canciones del dúo.

Rick e Renner contaban con cerca de 1.5 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que también se han difundido mensajes de despedida.

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