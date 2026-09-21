¡Tragedia en cielo! Desaparece helicóptero de querido cantante, ¿hay video de sus últimos momentos en el aire?

Desafortunadamente en los últimos meses las noticias relacionadas con accidentes aéreos en Brasil han asustado a más de uno, siendo uno de los más sonados el de Oliver Tree, quien por desgracia falleció de esta manera a los 32 años de edad.

Ahora, en pleno septiembre, una nueva noticia que causa angustia está inundando las redes, nos referimos a la inexplicable desaparición del helicóptero del cantante Rick, del dúo Rick & Renner. Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Lee también: Filtran VIDEO segundos antes de que helicóptero en el que se viajaba la periodista Eliana Moreno se desplomara

Rick es un cantante brasileño / Redes Sociales

Helicóptero desaparece nuevamente en Brasil, ¿qué pasó?

Hace algunas horas se dio a conocer que se perdió por completo el contacto con el helicóptero en el que viajaba el cantante brasileño Rick, del dúo Rick & Renner, este 21 de septiembre de 2026, provocando que las autoridades desplegaran un operativo de búsqueda exhaustiva.

Según la información que se ha revelado hasta el momento, los problemas con la aeronave iniciaron luego de que las condiciones climáticas empeoraran mientras sobrevolaban la zona de Urubici, en la región de la Sierra Catarinense.

Las tareas de búsqueda se están llevando a cabo en la zona montañosa de Uribici, en donde se ubicó el último registro de señal del celular de uno de los pasajeros.

🚨🚁Desaparece helicóptero con famoso cantante brasileño



TODO LO SE QUE SE SABE➡️https://t.co/2bwuawS4t9 pic.twitter.com/7A19qQijrP — RT Última Hora (@RTultimahora) September 21, 2026

De acuerdo a información de diferentes medios de comunicación, además del cantante Rick, en la aeronave viajaban dos empresarios, dos pilotos un videomaker y Bruno Avelar, empresario y escritor oriundo de Brasil.

Lee también: Avión de cantante se incendia tras aterrizar de emergencia: ¡A bordo iban ocho pasajeros! ¿Hay sobrevivientes?

Rick viajaba con empresarios y otros tripulantes / Redes Sociales

¿Quién es Rick, el cantante cuyo helicóptero desapareció en Brasil?

Geraldo Antônio de Carvalho, verdadero nombre de Rick, es un cantante y compositor brasileño que ha destacado en el mundo de la música por las piezas musicales que ha escrito e interpretado como parte del dúo Rick & Renner.

Rick es considerado como un hombre estable y amoroso, además de ser un gran amigo que ha sabido cuidar de Renner. Se dice que tiene un matrimonio estable de más de 40 años, lo que demuestra parte de su carácter.

Lee también: Filtran FOTOS del accidente donde murió Oliver Tree: aparece su icónica chamarra multicolor entre los restos

Oliver Tree y Gaspi murieron debido a un accidente aéreo en Brasil / IG

¿Por qué se dice que hay más accidentes de avión en Brasil últimamente?

Oliver Tree y Sofía Murillo son solo dos de las figuras que han dado de que hablar en los últimos meses después de sufrir accidentes mortales en Brasil a bordo de sus respectivas aeronaves.

Hoy desafortunadamente la noticia vuelve a ser Brasil tras darse a conocer la extraña desaparición de la aeronave en la que viajaba Rick, y de la que tristemente al momento no se sabe más.

Brasil ha sido un país en el que se ha visto un severo aumento en los accidentes aéreos en el sector privado, esto debido a las brechas de seguridad. Actualmente la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil está trabajando en la reestructuración de sus manuales para evitar que otros accidentes aéreos dejen víctimas mortales.

Se espera que muy pronto haya noticias de Rick y el resto de los tripulantes y que esta noticia quede solamente como una mala anécdota para todos los involucrados, como fue el caso de Maya Nazor.