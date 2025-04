Payaso Talachitas denuncia que lo querían golpear por negarse a actuar en fiesta infantil sin pago

Luego del triste episodio en el que el payaso Soldadín murió a golpes de la gente del lugar luego de ser acusado de abuso, ahora en un episodio que ha causado indignación en redes sociales, el popular payaso y creador de contenido, Talachitas en Puebla denunció haber sido amenazado con recibir agresiones físicas de la gente del lugar por negarse a actuar en una fiesta infantil. Esto, al no recibir el pago completo por su presentación. Marco Arturo, nombre real del artista, publicó el video de la discusión que sostuvo con los contratantes, el cual ya suma más de 15 millones de visualizaciones en TikTok.

¿Cuánto cobra el payaso Talachitas en Puebla por un show en una fiesta infantil?

Según lo relatado por el propio Talachitas, el trato acordado vía WhatsApp establecía un pago de 10 mil pesos por el show en una fiesta infantil. Sin embargo, al llegar al evento, solo se le había depositado mil pesos como anticipo, y la familia se negó a cubrir el resto, y le exigía que trabajara aun así. “¿Cómo crees que te vamos a pagar semejante cantidad?”, se escucha decir a uno de los presentes en el video viral. A lo que el payaso responde: “Pues es lo que cobro”.

La situación escaló de manera preocupante. En una segunda grabación, Talachitas denunció que uno de los hombres que aparece en el video le lanzó una fuerte amenaza: “Te vamos a linchar”. También asegura que le dijeron que iban a prender fuego a su camioneta si no hacía su presentación. “Me dijeron: ‘Tienes cinco minutos, o trabajas, o trabajas. Si no, te vamos a linchar’”, narró en un clip compartido a través de su página de Facebook.

El también influencer dejó claro que no fue solo una persona quien lo amenazó, sino que recibió presiones en múltiples ocasiones durante el altercado. “En dos ocasiones me dijeron que me iban a linchar. Imagínate el miedo, la impotencia, la frustración”, expresó visiblemente afectado.

¿Por qué querían golpear al payaso Talachitas en una fiesta infantil en Puebla?

En medio del caos, una mujer reconoció que efectivamente había enviado un depósito de mil pesos, pero aseguró que pensó que ese era el costo total del espectáculo, por lo cual asumieron que todo estaba saldado. Esta confusión, según ella, fue lo que derivó en la negativa a pagar el resto. También hacían notar que la confusión sería mayor porque si cobra como anticipo la mitad del costo total, únicamente se le había depositado 10% del total y no cinco mil pesos como hubiera correspondido.

“Sí le vamos a liquidar. Habíamos quedado en algo, pero ¿cómo crees que te vamos a pagar semejante cantidad? No inventes. También tú. Diez mil, ni que fueras qué”, se escucha decir a uno de los contratantes en tono molesto. En el mismo video, otra persona arremete contra el payaso diciendo que todo trabajo al menos se pide de anticipo la mitad por lo que supuestamente el payaso también había caído en un error al no ser claro: “Se te contrata con la mitad, ¡cómo eres pend...!”.

¿Qué dijeron en redes sociales del payaso Talachitas de Puebla que denunció que lo iban a ‘linchar’?

Las redes sociales se volcaron en apoyo al payaso Talachitas. La mayoría de los usuarios condenaron el trato que recibió y exigieron justicia ante las amenazas de violencia y la negativa a cumplir con el pago. Muchos aplaudieron su profesionalismo por intentar resolver el asunto de forma pacífica y por tener el valor de hacerlo público.



“Los que ya contratamos sus servicios sabemos que sí cobra $10,000 y vale cada centavo. ¡Ánimo, Talachitas, eres el mejor!”

"¿A qué se refiere con ‘no tengo ningún tema’? ¿Entonces cómo trabaja? ¿Todo lo improvisa? Si no están pidiéndole que exponga algo... Quizás diga que ‘no tiene problema’.”

“Talachitas tiene razón, o sea, ningún show cobra solo $1,000 pesos. Eso obviamente es por apartar y listo.”

“Al chile sí se me hace caro $10,000. O sea, cada quien le pone precio a su trabajo, pero $10,000?????? También, si no les alcanza, que contraten más barato, pero $10,000??????”

“Querían show gratis... dice la señora '¡Ahora 10 mil ni que fueras el Talachitas oficial!’ jajajaja.”

“Talachitas, ¡estás viendo y no ves! La casa es Verde Menta. Ya se veía venir jajaja.”



Aunque no ha iniciado un proceso legal, el payaso Talachitas ha dicho que está considerando tomar acciones para proteger su integridad y evitar que este tipo de situaciones se repitan con otros artistas. “No podemos permitir que se normalicen las amenazas por exigir que se cumplan los acuerdos”, mencionó en otro video.