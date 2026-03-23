‘La Bea’ e Isra Punk alistan boda y así luce de novia: ¡Hasta van a cerrar la calle!, fotos exclusivas

Llenos de emoción, ‘la Bea’ e Isra Punk ya van camino al altar, tras 16 años de relación. Los comediantes nos contaron en exclusiva algunos detalles de su boda, entre estos, que habrá cumbia y que tendrán más de 250 invitados. Además, la exintegrante de La granja VIP compartió que está en busca de su vestido de novia.

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La Bea comparte avances de su boda con Isra Punk. / Redes sociales

¿Cuándo y dónde es la boda de ‘la Bea’ e Isra Punk?

Ahora que dará este gran paso con su pareja, la creadora de contenido expresó su felicidad y narró cómo van los preparativos para el gran día: “No hemos comprado nada, pero ya tenemos la fecha de la boda. ¡Nos casaremos en octubre! Todavía estamos peleando con la lista de invitados. Comenzamos con 100 y ¡ya llevamos alrededor de 250 personas! Creímos que sería algo más íntimo (ríe)”.

Para lucir radiante en este momento tan especial, la standupera ya se adelantó a probarse varios vestidos de novia: “Nunca había vivido ese tipo de experiencias. Sentí muchísima emoción de hacerlo. Ahí me cayó el veinte de que ya no es broma, ahora sí se hará realidad. Mis amigas me acompañaron. Me probé todos, solo que aún no elijo cuál quiero”.

Isra, por su parte, nos confesó: “Yo todavía no he ido a ver, porque primero quiero saber más o menos cómo será su vestido para diseñar el mío. Me gustaría que sea entre traje y vestido. Haré un match muy padre”.

Entre los preparativos, ya tienen elegidos a los grupos musicales, el lugar y al padrino. ‘La Bea’, exparticipante de La granja VIP, nos adelantó: “Ya fuimos a ver lugares. Nos casaremos en un jardín de la CDMX. Si no, cerraremos una calle (ríe). De que se hace, se hace el pachangón (ríe). También cotizamos algunos grupos para que toquen en la boda. No sé si será boda o festival (ríe). Nos gustaría la banda de El Gran Silencio, Los Askis y Los Yaguarú. Es que somos muy cumbiacheros. Una gran amiga cantará ese día y, además, ‘el Patrón’ (Alberto del Río) será oficialmente el padrino de anillos”.

A diferencia de otras bodas, esta será particular por una razón que Isra nos comentó: “No habrá más padrinos, porque queremos llevar completamente el gasto. Sabemos que aquí en el barrio hay padrinos hasta de servilletas; sin embargo, nos encantaría solventar todos los pagos de la boda en pareja”.

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¡Boda en puerta! ‘La Bea’ e Isra Punk preparan su gran día y así luce de novia. / Luis Pérez/TVNotas/Cortesía de ‘la Bea’

¿Cómo le va en la intimidad a ‘la Bea’ e Isra Punk?

Nos llamó la atención que ambos se hablaran con la palabra ‘wey’. ‘La Bea’ nos explicó por qué: “Nos decimos ‘wey’ y ‘amor’ al mismo tiempo (ríe). Somos pareja, pero también grandes amigos. Esa confianza nos hace hablarnos así. Sabemos diferenciar cuando estamos en modo pareja o laboral. Nuestra relación es amorosa de compas”.

Consideran que son una pareja sexual activa e incluso ‘la Bea’ hizo una fuerte declaración: “Isra es más cachondo. Yo, de repente, soy de las personas que no les gusta que las abracen tanto y él no tiene problema con eso. Él demuestra amor con caricias. En cuestión de la cachondez, tenemos alto nivel. Nos encanta repegar el ombligo. En ocasiones nos disfrazamos (ríe)”.

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Boda ‘La Bea’ e Isra Punk: así será el evento en CDMX y su vestido de novia. / Luis Pérez/TVNotas/Cortesía de ‘la Bea’

¿'La Bea’ frecuenta a sus compañeros de La granja VIP?

En otros temas, la también psicóloga confesó que ya no sufre ningún tipo de secuela tras haber pisado La granja VIP, pero Isra ha sido maldoso con ella y nos dijo: “Le he puesto un audio del ‘tío Pepe’ (mayoral del reality) para asustarla (ríe), que dice: ‘Bea, es hora de irse a trabajar’ (ríe)”. Ella comentó: “Luego me amenaza con ponerlo. Me dice: ‘Tengo los audios del tío Pepe’ (voz tenebrosa). O sea, lo quiero muchísimo al tío, pero no es posible (ríe)”.

Tras quedar en quinto lugar en el reality, ‘la Bea’ reveló a quiénes de sus compañeros frecuenta. “Me he mandado mensajes con Lis (Vega), Lolita (Cortés) y Carolina (Ross). He visto una vez al mes a Kim Shantal, Kike (Mayagoitia), ‘el Patrón’ y César (Doroteo). Esa red de amigos sí se procura aquí afuera. No he tenido contacto con Alfredo Adame y Fabiola (Campomanes)”.

Finalmente, mostraron gratitud por la gran oportunidad de estar en la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de TV Azteca. Isra comentó: “Está bien chido estar en este proyecto. Estamos muy emocionados. Nuestra cápsula se llamará: ‘Del barrio para el mundo’. Exprimiremos las naranjas de la comedia”.

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