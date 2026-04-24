Carolina Miranda sorprende al revelar detalles de su boda: ¿Ya hay fecha?

Carolina Miranda está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pues el altar ya la espera, luego de anunciar que se comprometió con Juan Felipe Samper.

La actriz no se aguantó las ganas y en un evento reveló los detalles de lo que será la boda a pocos días de haber anunciado su compromiso con su pareja.

Juan Felipe Samper llevará al altar a Carolina Miranda. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: Briggitte Bozzo confiesa que sí quiere casarse: ¿ya hay fecha de su llegada al altar con Jason Romo?

¿Qué dijo Carolina Miranda sobre los detalles de su boda?

Luego de que Carolina Miranda anunciara, a través de sus redes sociales, el anillo que le dio su pareja Juan Felipe Samper al pedirle matrimonio, la artista no pudo aguantar las ganas debido a la emoción y dio detalles de lo que será su boda.

En un evento habló con ‘Venteneando’ y dio a conocer el posible mes en que será la boda, aunque no comunicó una fecha en específico.

“Yo creo que será en marzo del siguiente año”. Carolina Miranda.

Carolina Miranda dio a conocer que quedó sorprendida con la petición de matrimonio por parte de Juan Felipe Samper, aunque aclaró que por poco no ocurriría, ya que al colombiano se le olvidó el anillo.

“Fue hermosa la pedida, fue en Colombia. Él olvidó el anillo en Suiza en nuestro viaje, pero de pronto hizo todo un show en Colombia también. Me sorprendió, me volvió loca”. Carolina Miranda.

Por su parte, Juan Felipe Samper también se unió a este momento y dio a conocer cómo se le olvidó el anillo de compromiso.

“Estaba en casa, lo dejé muy bien guardado. Lo que yo quería era que ella no lo viera y en esa idea de dejarlo escondido me lo escondí a mí también. Pero claro, volví y lo encontré en donde lo había dejado”. Juan Felipe Samper.

También puedes leer: ¿Florinda Meza olvida a Chespirito? Revela si se casaría otra vez, ¿un nuevo amor tras polémica?

¿Cómo empezó la relación de Carolina Miranda y Juan Felipe Samper?

La relación amorosa de Carolina Miranda y Juan Felipe Samper fue casualidad, ya que se conocieron en una aplicación y un día

decidieron salir a cenar y fue el momento en que se enamoraron.

La actriz se encontraba en Colombia grabando la serie ‘Perfil falso’ y decidió abrir la aplicación donde encontró al colombiano, quien la invitó a cenar.

Desde el inicio de la cena hubo mucha química entre ambos y lo que parecería ser una situación muy casual se convirtió en un momento mágico, pues ya no se separaron e iniciaron una relación formal.

Carolina Miranda conoció a Juan Felipe Samper en una aplicación cuando estaba en Colombia. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: Actriz de La rosa de Guadalupe revela rechazo de su expareja por abortar a su bebé: “Me dijo asesi...”

¿Quién es Carolina Miranda?

Carolina Miranda es una actriz que ha debutado en programas de televisión y telenovelas. A sus 35 años de edad ha logrado diferentes protagónicos en la pantalla chica.

Los proyectos que más han destacado la carrera de Carolina son:



Señora Acero.

¿Quién mató a Sara?

La mujer del diablo.

Tierra de Esperanza.

Señora Acero 4: La Coyote.

Las Bravo.

Actualmente, se encuentra grabando la serie de una plataforma de streaming, ‘Los encantos del sinvergüenza’.