Conductor se casa con su novio tras 30 años de mantener en secreto su homosexualidad: VIDEO

Luego de que Said Ochoa anunciara que ya tiene novio, otro conductor revela con bombo y platillo que pronto se casará con quien considera el amor de su vida. Se trata de Raúl González, presentador de Despierta América. Así fue como dio la noticia.

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Raúl González revela que se casará con su novio / Redes sociales

¿Cómo anunció Raúl González, conductor de Despierta América, que se casa con su novio?

La revelación ocurrió durante una reciente transmisión de ‘Despierta América’. En algún punto, Raúl comentó que su novio lo halaga casi todo el tiempo: “Mi pareja dice que yo soy espectacular”, indicó.

Alan Tacher se dijo muy sorprendido y hasta le preguntó si realmente tenía pareja. En respuesta, González reveló que incluso ya estaba comprometido, provocando mucha conmoción en todos los presentes.

“Ay, Alan, por favor, si ya estoy hasta comprometido y todo”. Raúl González

Cuando le pidieron más detalles, el presentador simplemente se limitó a decir que no quería decir más aún, pues tenía miedo de que “le salaran” el evento. Hasta el momento, se desconoce la identidad de su prometido.

En tanto que colegas e internautas no han dudado en felicitarlo por su compromiso: “Quien quiera que sea se lleva a un gran ser humano. Felicidades, hermano”, manifestó el chef Yisus, exintegrante del programa.

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¿Por qué Raúl González, conductor de ‘Despierta América’, ocultó su homosexualidad por 30 años?

Fue en 2025 que Raúl González, conductor de ‘Despierta América’, habló abiertamente sobre su orientación. Esto sorprendió a los fans, pues la celebridad suele ser muy hermética en cuanto a su vida privada.

En entrevista para Mandy Fridmann, contó que una de las principales razones por las que no habló de sus preferencias fue su padre. Y es que este le hizo prometer que no diría nada hasta que él muera

“Mi papá me hace jurar que esto no se sepa hasta que él se muera. Entonces yo obviamente por el amor que le tuve, el respeto que le tuve y le tengo yo se lo prometí porque entendí su vergüenza”, narró al borde del llanto.

Reveló que pasó años en terapia para aceptarse y al mismo tiempo cumplir su juramento: “Yo estuve en terapia desde que tengo 17 años precisamente para entender todo lo que estaba pasando, saber cómo me iba a enfrentar yo a esta situación”, resaltó.

Finalmente dijo que, si bien sacrificó años de felicidad, todo valió la pena: “Yo sacrifiqué mi felicidad. Pero él se fue en paz”, dijo.

Raúl González, conductor de Despierta América, revela que es gay / Redes sociales

¿Quién es el conductor de ‘Despierta América’?

Raúl González es un actor y conductor originario de Venezuela.

Actualmente, tiene 55 años.

Desde joven, se mostró interesado en el mundo de la actuación.

Ha trabajado en diversos programas como Suelta la sopa y Miss Latina Universo.

Es uno de los presentadores de Despierta América.

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