Luego del legado de la ‘Bebeshita’ tras convertirse en la décimo primera eliminada de La granja VIP 2026, los granjeros se alistan para una nueva asamblea de nominación en la que las estrategias podrían dar un giro inesperado en medio de la estancia de exparticipantes de Exatlón México. ¿Habrá traición? ¡Te contamos los detalles!

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Por decisión de la ‘Bebeshita’ Julio Camejo está nominado en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Cuál fue el legado de la ‘Bebeshita’ tras ser eliminada de La granja VIP 2026?

Fue el pasado 23 de noviembre cuando la ‘Bebeshita’ regresó a La granja VIP 2026 para dar a conocer su legado tras convertirse en la décimo primera eliminada de la competencia. Debido a que durante su estancia en la competencia fue fiel al equipo de la ‘resistencia’, dejó el nombre de Julio Camejo en su legado.

La decisión de la exparticipante de ‘Enamorándonos’ dejó al actor en riesgo de salir de la competencia y sin posibilidad de competir en el duelo de ‘capataz’. Pero eso no fue lo único con que dio a conocer la ‘Bebeshita’, pues también hizo una fuerte revelación sobre Kevyn ‘Bicolor’

En su visita al reality, la influencer dejó entrever que podría estar embarazada de su excompañero, lo que de inmediato generó reacciones entre el público y cuestionamientos sobre el posible cambio de rumbo en el juego. ¿Kevyn ‘Bicolor’ en riesgo de salir?

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Julio Camejo en riesgo de salir de La granja VIP 2026.

¿Quién perdió el duelo de nominación en La granja VIP 2026 tras salida de la ‘Bebeshita’?

En medio de las críticas que ha despertado el supuesto embarazo de la ‘Bebeshita’ de Kevyn ‘Bicolor’, se llevó a cabo el ‘Duelo de nominación’ de la onceava semana del reality. Por decisión del público y del capataz, se enfrentaron ‘Mono’ Osuna y Manelyk González.

Tras una reñida competencia, Manelyk subió a la tabla junto al actor Julio Camejo, por lo que están en riesgo de ser eliminados. Sin embargo, no todo está perdido, pues ambos tienen la oportunidad de participar en el ‘Duelo por la salvación’ en caso de que sus compañeros no los bloqueen echándoles tierra.

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Manelyk González en riesgo de salir de La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros nominados en la doceava semana de La granja VIP 2026?

Hasta el momento, Julio Camejo y Manelyk González, quienes fueron relacionados sentimentalmente semanas atrás, son los únicos granjeros en riesgo de salir de La granja VIP, pero será esta noche, en punto de las 8:30 PM, cuando se conozca al resto de los participantes que estarán en riesgo.

Cabe mencionar que la transmisión se puede seguir a través del canal de Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la plataforma de streaming Disney+. ¿Quiénes lograrán salvarse de la eliminación?

Tras una asamblea llena de gritos y tensión entre la resistencia y los disfuncionales, los nominados de la doceava semana en La granja VIP 2026 son:



Niurka

Kevyn ‘Bicolor’

Manelyk

Mono (Por decisión de Manelyk)

Debido al poder de Julio con la herradura, ‘Mono’ Osuna permanece en la tabla hasta el domingo de eliminación, sin posibilidad de salvarse en el duelo. ¿Quién será el eliminado?

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