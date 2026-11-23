Tras la eliminación de la ‘Bebeshita’ la noche del pasado 22 de noviembre, luego de casi dos meses en La granja VIP 2026 , los granjeros se alistan para conocer al nuevo capataz, mientras que la intriga por saber el legado de la influencer no se ha hecho esperar entre los dos ‘bandos’ de la competencia. ¿Seguirá siendo fiel a la resistencia? ¡Te contamos los detalles!

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La Bebeshita fue eliminada de La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de la ‘Bebeshita’ de La granja VIP 2026?

Luego de la traición de Ivonne Montero en La granja VIP 2026, la ‘Bebeshita’ y Manelyk González quedaron en riesgo de ser eliminadas de la competencia el pasado 22 de noviembre; sin embargo, fue la exintegrante de ‘Enamorándonos’ quien tuvo que abandonar la competencia al tener menos votos que ‘Mono’ Osuna.

Su salida del reality 24/7 fue una de las más comentadas debido a que durante su estancia en la competencia protagonizó un romance con Kevyn ‘Bicolor’ Contreras, lo que la puso en la mira de gran parte del público y desató debate en la audiencia. Pero más allá de su romance, a su salida del reality, la influencer dijo estar sorprendida de su amistad con Manelyk, quien espera siga siendo su amiga en la vida real.

Por su parte, Manelyk González y Kunno se mostraron notablemente afectados por la eliminación de la ‘Bebeshita’, pues durante la competencia formaron una sólida relación que los llevó a festejar juntos varias victorias. Ahora, tras su salida, el público se cuestiona el destino de la resistencia.

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La ‘Bebeshita’ se convirtió en la décimoprimer eliminada de La granja VIP 2026. / Redes sociales, capturas de pantalla

¿Quiénes son los finalistas del duelo por la ‘capatacía’ en La granja VIP 2026?

Ante la salida de la ‘Bebeshita’ y la llegada de nuevos competidores (por una semana) a La granja VIP 2026, las alianzas parecen seguir intactas; así se demostró durante el reciente reto para conocer a los finalistas del duelo por la ‘capatacía’. Los granjeros que resultaron ganadores son:



Kunno

Julio Camejo

Niurka Marcos

Cabe mencionar que, por decisión del ‘gallo de oro’, Ivonne Montero consiguió su pase directo a la final, por lo que también competirá en el duelO. Sin embargo, los finalistas podrían no ser seguros, pues en caso de que la ‘Bebeshita’ haya dejado su nombre en el legado, perderán la oportunidad de competir por ser ‘capataz’.

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🚨EL JUEGO DEL CAPATAZ #LaGranjaVIP #Kunno #JulioCamejo #NiurkaMarcos

Son los finalistas para el juego del capataz

Pero si Julio es el legado de Bebeshita, el queda fuera de la competencia y entraría Kevyn Contreras al juego

Ivonne Montero pasó automáticamente por el 🐓 pic.twitter.com/929ZMDJrxi — XtremaXtravagancia™ (@XtremXtravgncia) November 23, 2026

¿Cuál fue el legado de la ‘Bebeshita’ y quién se convirtió en capataz en La granja VIP 2026?

Será la noche de este 23 de noviembre, en punto de las 8:30 PM, cuando se dé a conocer el legado de la ‘Bebeshita’ en La granja VIP 2026 tras su eliminación. La transmisión para también conocer al nuevo capataz del reality se puede seguir a través del canal Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la plataforma de streaming de Disney+.

‘La Bebeshita’ deja importante legado en La granja VIP 2026. / Redes sociales

En medio de la tensión que causó el reencuentro de la ‘Bebeshita’ y Kevyn ‘Bicolor’, la creadora de contenido dio a conocer que Julio es el primer nominado de esta semana en La granja VIP 2026 tras su legado, por lo que perdió la oportunidad de ir por el lugar de ‘capataz’.

Posteriormente, tras una reñida competencia entre Kevyn ‘Bicolor’ y Kunno, el influencer se convirtió el capataz en medio de la emoción de la resistencia. Además, Kunno le dedicó su triunfo a la ‘Bebeshita’ y le agradeció por siempre echarle porras dentro del reality.

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¿Bebeshita está embarazada de Kevin ‘Bicolor’ tras La granja VIP 2026?

Antes de que la ‘Bebeshita’ diera a conocer su legado tras ser eliminada de La granja VIP, se reunió con Kevin ‘Bicolor’ para despedirse de todo lo que vivieron dentro de la competencia. Pese a que dejó claro que no quiere saber más del comediante, la influencer soltó una bomba en los últimos segundos de su reencuentro:

“Me cambiaste la vida, te veo en 9 meses”. La ‘Bebeshita”

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