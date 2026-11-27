Tras la asamblea de nominación en La granja VIP 2026 del pasado 25 de noviembre, la tabla sufrirá nuevas modificaciones con la traición de Niurka, quien a lo largo de la competencia se ha mantenido “fiel” a los disfuncionales, pero podría sorprender con un movimiento que favorezca a la resistencia. ¡Te contamos los detalles!

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La granja VIP 2026: Ellos son los nominados. / Foto: FB/La granja VIP México

¿Quiénes son los nominados en La granja VIP 2026 hasta hoy, 27 de noviembre?

Pese a que Julio Camejo fue nominado directamente por decisión de la ‘Bebeshita’ en su legado, Manelyk decidió sacarlo de la tabla de nominación el pasado 25 de noviembre, dejando en su lugar al ‘Mono’ Osuna, por lo que los granjeros en riesgo de abandonar la competencia eran:



Manelyk

Niurka

Kevyn ‘Bicolor’

‘Mono’ Osuna

Sin embargo, con la llegada del duelo por la salvación, Niurka logró bajar de la tabla y tiene en su poder la traición. Cabe mencionar que en la prueba se enfrentó con Manelyk González, debido a que Kevyn ‘Bicolor’ fue el granjero con más tierra y ‘Mono’ Osuna quedó clavado en la nominación hasta el próximo domingo por decisión de Julio Camejo.

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Mario ‘Mono’ Osuna en riesgo de salir de La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Quiénes podrían ser traicionados por Niurka en La granja VIP 2026?

Debido a que Kunno consiguió convertirse en capataz durante la doceava semana de La granja VIP 2026, no está en peligro de ser traicionado por Niurka Marcos; por lo tanto, los únicos participantes en riesgo de ser nominados son:



Ivonne Montero

Julio Camejo

Hasta ahora, se desconoce la estrategia que podría seguir Niurka Marcos, pero conservar un lugar dentro de la competencia es crucial ahora que el reality show 24/7 está en sus últimas semanas. ¿Quiénes competirán por el primer lugar?

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Julio Camejo podría volver a ser nominado en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Cómo quedó la tabla de nominados en La granja VIP 2026 tras la traición de Niurka?

Será esta noche, en punto de las 8:30 PM, cuando se dé a conocer el nombre del granjero que ocupará el lugar de Niurka en la tabla de nominados. La transmisión de La granja VIP 2026 puede seguirse a través del canal de Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la plataforma de streaming Disney+.

Cabe mencionar que el único que cuenta con inmunidad en La granja VIP esta semana es Kunno, por lo que tiene asegurada una semana más en la competencia 24/7, al igual que Niurka, gracias a la salvación. Mientras tanto, el resto de los granjeros: Manelyk, ‘Mono’ Osuna, Ivonne Montero, Julio Camejo y Kevyn ‘Bicolor’, podrían despedirse el próximo domingo de eliminación. ¿Quiénes estarán en peligro?

Por decisión de Niurka, Kevyn ‘Bicolor’ salió de la tabla de nominados y en su lugar subió a Ivonne Montero, con la esperanza de que uno de los granjeros de la resistencia sean eliminados el próximo domingo. Por lo tanto, los nominados son:



Ivonne Montero

Manelyk González

‘Mono’ Osuna

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