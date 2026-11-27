Desde su llegada a ‘La granja VIP’, Daniela Alexis mejor conocida como ‘la Bebeshita’ inició un inesperado shippeo con Kevyn Contreras ‘Bicolor’, y es que aunque su relación tuvo subidas y bajadas, tras su eliminación del reality la influencer lanzó una bomba pues supuestamente ¡está embarazada!

Como era de esperarse, ‘la Bebeshita’ ha sido cuestionada sobre el rumbo de su supuesto embarazo y ahora han llamado la atención sus más recientes declaraciones, ¿podría no tener al bebé? Aquí te contamos.

La Bebeshita / Redes sociales

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¿Cómo fue la relación de ‘la Bebeshita’ y Kevyn Bicolor en ‘La granja VIP’?

Aunque al principio la relación empezó como un juego, poco a poco empezó a tornarse cada vez más seria, sin embargo, el vínculo entre Bicolor y ‘la Bebeshita’ estuvo marcado por conflictos, reconciliaciones y reclamos constantes entre ellos.

En algunos momentos los influencers se veían especialmente cercanos, no obstante, la dinámica del juego desgastó la relación, provocando que incluso después de ser eliminada, Daniela le dijera a Kevyn que no quería volver a verlo: “No te quiero volver a ver en mi vida, para mí eres un asco de persona, eres una basura”, le aseguró ‘la Bebeshita’ al comediante al despedirse de él.

La granja VIP 2026: ¿'Bebeshita’ y Kevyn ‘Bicolor’ en romance? / Redes sociales y canva

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¿Cómo reveló ‘la Bebeshita’ su supuesto embarazo de Kevyn Bicolor?

Cuando le informaron a Bicolor sobre la última cita que tendría con ‘la Bebeshita’ tras su eliminación de ‘La granja VIP’, el comediante se preparó para pasar un momento romántico con la influencer, sin esperar que Daniela aparecería con “la espada desenvainada”.

Desde que llegó, ‘Bebeshita’ llenó a Bicolor de reclamos, asegurándole que sus sentimientos por él habían sido verdaderos y que él únicamente había jugado con ella: “Yo sí te quise de verdad, tú nunca hiciste nada por mí, ni afuera ni adentro, para mí eres un patán y poco hombre”.

El reclamo de la influencer parecía interminable, pero sin duda Kevyn parecía sobrellevarlo de la mejor manera hasta que ‘la Bebeshita’ lanzó un comentario que lo dejó sin palabras, dando a entender que podría estar embarazada de él:

“Te odio más porque me cambiaste la vida. Te veo en nueve meses” ‘La Bebeshita’

Bicolor esperó una aclaración al respecto, sin embargo no pudo pues ella le solicitó a la producción que la dejaran salir.

Bebeshiya y Kevyn en su “última cita” / Redes sociales

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¿’La Bebeshita’ no quiere ser madre de un hijo de Kevyn Bicolor? Esto fue lo que dijo

Durante una entrevista posterior, Daniela Alexis reveló que el tema de su supuesto embarazo deberá tocarlo con Kevyn, y que ella considera que el comediante sí podría querer convertirse en padre por séptima ocasión, sin embargo, dejó claro que ella no está segura.

“Siento que ese tema se tendría que hablar los dos juntos, obviamente yo creo que él si quisiera tenerlo, yo la verdad este, no sé” ‘La Bebeshita’

Anteriormente ‘la Bebeshita’ había declarado que sí tendría una relación con Kevyn Bicolor ante la sorpresa del resto de los granjeros, quienes le advertían que el comediante tenía 6 hijos con tres mujeres diferentes. Hasta el momento no hay una confirmación oficial respecto al supuesto embarazo de la influencer, ¿se comieron la torta antes del recreo?