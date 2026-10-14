Bebeshita ¿tendría una relación con Bicolor? Granjeros le advierten y ella dice: “no voy a ser la mamá de los niños”

¡Cupido anda desatado en ‘La granja VIP’! Y no solo está haciendo de las suyas con Natalia Alcocer, Ivonne Montero y Pablo Montero, quienes al parecer están a nada de dar de qué hablar por su supuesto triángulo amoroso, sino que ahora también la víctima podría ser la Bebeshita.

¿Qué está pasando entre ella y Kevyn ‘Bicolor’? Aquí te damos todos los detalles.

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Bebeshita, ¿lista para construir un futuro con Kevyn Bicolor?

En la reciente sesión de manicura en ‘La granja VIP’, Bebeshita se sinceró con Mónica Escobedo sobre sus sentimientos hacia Kevyn Bicolor, mismos que al principio solo parecían parte del show, pero al parecer la influencer sí está viendo un panorama futuro.

Mónica le dijo a Bebeshita que debía poner en perspectiva como sería realmente una relación con el comediante, pues una vez fuera, los compromisos de trabajo de Bicolor les impedirán estar juntos, además que debido a sus 6 hijos, ella jamás podría ser la prioridad de Kevyn.

A pesar de las explicaciones de Escobedo, la influencer se mantenía firme planeando su vida ideal al lado de Bicolor: “¿Y si me lleva a sus shows y así? (…) porque si estoy ya con él mando a la chin***** a mis weyes, total, si no funciona hacemos un ganado nuevo. Es que sí tengo ganas de algo bien wey”

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¿Por qué los granjeros confrontaron a Bebeshita para que abriera los ojos respecto a Bicolor?

Como si no hubiera sido suficiente la plática con Mónica Escobedo, Bebeshita además se enfrentó a una breve intervención en la que granjeros como Azalia Ojeda y Fernando Lozada la pusieron en perspectiva sobre lo que significaría iniciar una relación con Bicolor.

“El desmadre es lo de menos Bebeshita, tiene seis hijos y seis mamás de sus hijos, tres, perdón, ¿estás dispuesta a lidiar con eso?” Azalia Ojeda

Sorprendentemente la influencer aseguró que eso no era una preocupación para ella pues “yo no voy a ser la mamá de los niños, cada niño tiene su propia mamá”

En ese momento Fernando Lozada intervino, asegurando que las relaciones con personas con hijos son complicadas, pues desde su propia experiencia, para él era imprescindible que su hijo aceptara a su nueva novia: “tú tendrías que querer a seis y que los seis te quieran a ti”

Por supuesto, en redes sociales los internautas no se quedaron con nada, asegurado que Kevyn Bicolor es una red flag andante y que Bebeshita está siendo ingenua:



“Al tener hijos de 3 mujeres es porque el hombre no es muy responsable y hay un patrón que él no es estable en las relaciones.”

“Que mejor freno que un wey tenga 6 HIJOS!!!”

“Desafortunadamente nadie escarmienta en cabeza ajena”

La neta la Bebeshita es una persona qu ni escuchando ni viendo aprende. Azalia: el desmadre es lo de menos, tiene 6 hijos y 3 mamás, estás dispuesta a lidiar con eso wey. Bebeshita: yo no voy hacer la mamá de los niños. Azalia: tú no sabes wey #LaGranjaVIP https://t.co/b22tYKfbT8 — ✰ 𝙼𝙰𝚈༝𝙶𝚄𝚃𝙸𝙴𝚁𝚁𝙴𝚉 ☃☄ (@May_Gutierrez25) October 14, 2026

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La Bebeshita, ¿la más enamoradiza de los realities?

Esta no es la primera vez que la influencer queda flechada en un reality, pues en el pasado a Bebeshita se le vio muy ilusionada con compañeros como fue el caso de Lapizito, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, romances que desafortunadamente no florecieron más allá de la pantalla.

La intensa historia de amor ente Bebeshita y Bicolor también ha estado llena de drama, como cuando encontró al comediante bañándose con Manelyk González y Kunno, armando tremendo drama que dejó sorprendido a más de uno. ¡Hay amor real!