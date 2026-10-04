¿Otra vez se ilusionó? Bebeshita cayó por Bicolor y hasta lloró, como antes con Lapizito, Romeh y Clovis; ¿no aprende?

¿Otra vez le rompieron el corazón a Bebeshita? La influencer se convirtió en protagonista de uno de los dramas más comentados de La granja VIP 2026 tras confesar que estaba ilusionada con Kevyn “Bicolor”, pero todo cambió cuando descubrió su cercanía con Manelyk González.

El asunto no sólo generó conversación dentro del reality. En redes sociales muchos recordaron que no es la primera vez que Daniela Alexis “la Bebeshita” encuentra el amor frente a las cámaras. Lapizito, Brandon Castañeda, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow son apenas algunos de los nombres que volvieron a salir a la conversación. ¿Será que otra vez cayó redondita?

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Bebeshita / Foto: IG/bebeshitadany

¿Qué pasó entre Bebeshita y Bicolor en La granja VIP 2026?

La historia comenzó casi de la nada. Durante las últimas semanas de La granja VIP 2026, Bebeshita empezó a acercarse cada vez más a Kevyn “Bicolor”.

Lo que parecía un simple coqueteo terminó convirtiéndose en una declaración mucho más seria. La influencer dejó claro que estaba interesada en conocerlo fuera del reality e incluso dio señales de estar desarrollando sentimientos por él.

El problema llegó cuando se enteró de que Bicolor compartió un momento muy cercano con Manelyk González, una de sus mejores amigas dentro de la competencia. Desde entonces, Bebeshita se ha mostrado dolida y varios seguidores consideran que terminó ilusionándose más de la cuenta.

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La historia de Bebeshita y Bicolor provocó una avalancha de comentarios en redes sociales. Mientras algunos seguidores creen que sus sentimientos son sinceros, otros aseguran que ya han visto esta misma película varias veces. Por eso, tras verla sufrir por Kevyn “Bicolor”, muchos usuarios comenzaron a recordar a los famosos que lograron acelerar su corazón en el pasado.

Entre los nombres más sonados aparece Lapizito (Fredy Ordaz), con quien vivió uno de sus romances más populares en Enamorándonos. La pareja conquistó al público, aunque la relación terminó envuelta en polémica.

Otro capítulo importante fue su noviazgo con Brandon Castañeda, integrante de los Wapayasos, considerado por muchos como uno de los romances más serios que ha tenido la influencer.

La lista también incluye a Oskarín, de Los Destrampados, con quien compartió dinámicas de conquista dentro de Enamorándonos, así como a Aristeo Cázares, el exatleta que logró captar por completo su atención. Incluso, Bebeshita intentó conquistarlo durante meses y hasta le llevó serenata, aunque el romance nunca se concretó.

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¿Qué pasó con Romeh y Clovis, dos de los romances más recordados de Bebeshita?

Uno de los casos más comentados fue el de Rodrigo Romeh durante un reality de Telemundo. Aunque Bebeshita mostró interés romántico, Romeh dejó claro en distintas ocasiones que estaba interesado en otra participante. A pesar de ello, la cercanía entre ambos se convirtió en una de las historias favoritas de los espectadores y dio contenido durante buena parte de la temporada.

Algo similar ocurrió con Clovis Nienow, con quien Bebeshita protagonizó uno de los coqueteos más comentados de aquel reality. La cercanía entre ambos fue tan evidente que compartieron varios momentos románticos, besos e incluso llegaron a dormir en la misma cama, lo que desató rumores de una relación fuera de las cámaras. Sin embargo, como ha sucedido con otras historias de amor de la influencer, el romance no prosperó una vez terminado el programa y todo quedó como un capítulo más en su larga lista de enamoramientos televisivos.

Ahora, con el corazón aparentemente lastimado por Kevyn Bicolor, muchos seguidores se hacen la misma pregunta: ¿esta vez será diferente o estamos viendo un capítulo más de la larga lista de romances de reality de Bebeshita? Lo único cierto es que, una vez más, la influencer volvió a convertirse en protagonista por cuestiones del corazón.