Tras la eliminación de Rafa Mercadante de La granja VIP 2026 el pasado 15 de noviembre, el exconductor de Escape perfecto se enfrentó a una ola de cuestionamientos sobre las polémicas que enfrentó en el reality 24/7, una de ellas relacionada con la conductora Galilea Montijo. ¿Qué fue lo que realmente dijo sobre la presentadora de Hoy? ¡Te contamos los detalles!

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Rafa Mercadante: Décimo eliminado de La granja VIP. / Redes sociales

¿Por qué se mencionó el nombre de Galilea Montijo dentro de La granja VIP 2026?

Durante las primeras semanas de La granja VIP 2026, Julio Camejo y Rafa Mercadante protagonizaron una fuerte pelea en la que el actor llamó a su compañero ‘misógino’ y ‘machista', principalmente por el intercambio de palabras que protagonizó días antes con Manelyk González.

Sin embargo, el nombre de Galilea Montijo también salió a relucir en la discusión; Camejo aseguró que Mercadante había hablado mal de la conductora de Hoy y le reclamó haber estado presumiendo haberla visto sin ropa. Pese a que no dijo el contexto bajo el que surgió el comentario, el actor aseguró que se había tratado de una falta de “caballerosidad”.

“Usted dijo que a Galilea Montijo la había visto desnuda. Galilea Montijo es amiga mía. Usted trata a las mujeres como si fueran una mie. Por eso no me voy a montar en tu pu barco”. Julio Camejo

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Rafa Mercadante y Julio Camejo se pelean por Galilea Montijo en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Por qué Rafa Mercadante mencionó a Galilea Montijo en La granja VIP 2026?

Tras su salida de La granja VIP 2026, Rafa Mercadante recordó el polémico comentario que hizo sobre Galilea Montijo y causó un altercado con Julio Camejo. Según explicó el conductor, en una plática con sus compañeros contó que mientras trabajaba en Ritmoson vio sin ropa a Montijo, pero aseguró que no lo hizo con intención de generar morbo.

“Hasta a Galilea la hemos mencionado en su momento. Yo trabajaba en Ritmoson, nos teníamos que cambiar atrás y de repente llegábamos con todo el vestuario y me tocó verla sin ropa. Fue así que yo me quedé impactado y me dice: ‘Ya wey, baja la cara’. Esa fue la anécdota”. Rafa Mercadante

Rafa Mercadante señaló que la mayoría de comentarios que se hacen dentro de La granja VIP suelen ser tomados por alguien más para maximizarlos, como asegura que lo hizo Julio Camejo, pues al hacer ese reclamo buscó dejarlo como “misógino” pese a que él señala que solo contó una anécdota de trabajo.

“Créeme que la mayoría de lo que tú sueltas en ‘La granja’, ellos tratan de buscar cierto discurso para después irse contra ti; es lo que hizo Julio Camejo, trató de hacer ver como un misógino”. Rafa Mercadante

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¿Cómo reaccionó Galilea Montijo al ser mencionada en La granja VIP 2026?

Poco después de que la pelea de Julio Camejo y Rafa Mercadante adquiriera notoriedad en redes, Galilea Montijo lanzó un dardo contra la “competencia” luego de que su nombre fuera mencionado en La granja VIP 2026. En un encuentro con la prensa, la también conductora de La casa de los famosos México expresó:

"¿Qué te digo? Qué bueno que hablen de mí en la otra empresa, muy bien, que les ayude”, expresó Montijo, sin hacer alusión a Julio Camejo o Rafa Mercadante. Desde entonces, la controversia no había vuelto a salir a la luz hasta la reciente eliminación del conductor de La granja VIP. ¿Representará un problema en su reintegración a la realidad?

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