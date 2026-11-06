La granja VIP 2026: ¿Mónica Escobedo aceptaría las disculpas de Rafa Mercadante por haberla tocado? Esto dijo

Mónica Escobedo reveló nuevos detalles sobre la delicada situación que vivió con Rafa Mercadante durante su participación en ‘La granja VIP’, luego de los presuntos tocamientos que el conductor habría tenido hacia ella.

La comediante habló sobre cómo vivió esos momentos y de qué manera le han afectado, incluso semanas después de haber salido del reality.

Además, se sinceró sobre cómo reaccionaría ante un posible escenario en el que Rafa Mercadante se acercara para ofrecerle una disculpa. ¿Estaría dispuesta a aceptarla? Te contamos los detalles.

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Mónica Escobedo vs Rafa Mefcadante en ‘La granja VIP’. / Foto: IG/monicaescobedoo

¿Qué pasó entre Rafa Mercadante y Mónica Escobedo en ‘La granja VIP’?

Mónica Escobedo tuvo una enemistad marcada con Rafa Mercadante en ‘La granja VIP’ tras acusarlo de haberla tocado sin su consentimiento y tener muchas actitudes cuestionables y groseras hacia ella.

Sin embargo, el señalamiento por acoso y tocamiento fue el motivo más marcado para que la comediante rechazara profundamente a Rafa Mercadante.

De acuerdo con el testimonio de la comediante, mientras se encontraba recostada para recibir un masaje en la espalda, el conductor le habría levantado la bata y realizado tocamientos en la zona de los glúteos sin su consentimiento. Mónica aseguró que en ese momento se quedó en shock y no supo cómo reaccionar.

La situación volvió a generar controversia durante una de las asambleas del programa, cuando Escobedo confrontó a Rafa y le reclamó por lo ocurrido aquella ocasión. Incluso, lo acusó de haberla llamado ‘machorra’ y cuestionó sus comentarios y comportamientos hacia ella.

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Esta es la imagen de cuando Rafa la toqueteó sin su consentimiento / Redes Sociales

¿Qué ha dicho Mónica Escobedo sobre lo sucedido con Rafa Mercadante tras ser expulsada de ‘La granja VIP’?

Tras ser expulsada de ‘La granja VIP’, Mónica Escobedo decidió hablar abiertamente sobre la situación que vivió con Rafa Mercadante y aseguró que todavía se siente afectada por lo que sucedió.

En entrevista con TVNotas, la comediante aseguró que se sintió violentada y que, en ese momento, entró en shock, por lo que no pudo reaccionar como hubiera querido.

Además, confesó que ha tenido consecuencias en su vida cotidiana, pues ya no logra dormir de la misma manera y comenzó a experimentar episodios de vértigo. También recordó que tuvo un ataque de ansiedad dentro del programa cuando confrontó a Mercadante por lo ocurrido.

“No he dormido igual. Me molesta mucho. Me despierto con el coraje de por qué no actué en el momento. Yo jamás había tenido vértigo y, a raíz de esta situación, me empezó esta condición. Cuando fui a ver a la otorrinolaringóloga me preguntó si había estado sometida a mucho estrés, y yo le dije: ‘Vengo de estar 6 semanas con el cortisol a tope” Mónica Escobedo

Días después, Mónica compartió en sus redes sociales un fragmento del video de aquella dinámica y aseguró que las imágenes demostraban que no estaba inventando lo que había contado.

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Mónica Escobedo / Redes sociales

¿Mónica Escobedo estaría dispuesta a aceptar las disculpas de Rafa Mercadante?

Mónica fue invitada al programa digital del periodista ‘Vaya vaya’ y habló con más detalle acerca de la situación con el conductor y su experiencia después de que pasó.

El conductor le preguntó a la comediante lo que sucedería si Rafa tuviera la iniciativa de disculparse y reconocer lo que en su momento hizo con ella, así como pedirle una disculpa y si ella estaría dispuesta a hablar con él y aceptar sus disculpas.

“Sí, claro (aceptar sus disculpas). Hablar con él no, pero sí aceptaría sus disculpas si él llegara a reconocer que fue una agresión se**al; que agarrarle las nal*as a una mujer no está bien. Él tendría que hacer un acto de reconocer que no está bien que hagas eso.” Mónica Escobedo

Mónica se sinceró y dijo que si bien no accedería a tener una conversación con él, sí aceptaría sus disculpas si llegara a reconocer que lo que hizo en aquella ocasión fue inapropiado.

Recientemente, Mónica publicó el video de ese momento en sus redes y comentó que su objetivo es visibilizar los casos en los que las mujeres se ven vulneradas y evitar que más mujeres vivan una situación similar.

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