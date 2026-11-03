Preocupa aspecto de Fernando Lozada en La granja VIP, ¿está mal de salud?: “producción debe hacer algo”

Aunque llegó a ‘La granja VIP’ segunda temporada siendo uno de los más fuertes, Fernando Lozada se ha visto desmejorado en las últimas semanas y todo empeoró luego de la eliminación de su entrañable amigo, Pascal Nadaud.

Ya entrados en la novena semana, Fernando Lozada ha preocupado a propios y extraños por su drástico cambio físico, ¿qué le pasó? Aquí te lo compartimos.

Fernando Lozada / Instagram: @fernandolozu / X

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¿Por qué Fernando Lozada ha despertado preocupación en ‘La granja VIP’?

En las últimas horas ha empezado a circular un video de Fernando Lozada llevando a cabo sus ya habituales tareas como peón en ‘La granja VIP’, sin embargo, hay algo que llama la atención, y es sin duda su aspecto desmejorado y su evidente pérdida de peso.

En el video compartido por la cuenta de Lucy TV Fans, se muestra a Fernando Lozada limpiando el área de las vacas, mientas Rafael Mercadante, capataz de la semana, le ofrece su ayuda pues dijo el lugar: “está puerquísimo”.

En redes sociales los internautas estás sumamente molestos, pues aseguran que el trato que le están dando al modelo es inhumano:



“INJUSTICIA … debería de haber una regla para ser PEÓN …5 semanas es terrible”

“Y ya se ve demasiado delgado. Ha bajado muchísimo de peso”

“Ya es hora que lo saquen de peón es injusto”

“Las reglas de la granja están muy mal los peones trabajan mucho no duermen bien y comen poco y feo”

Fer se faja trabajando pero no es justo los demás durmiendo en sus camas sin hacer nada y Rafa no les dice nada Fer lleva 5 semanas de Peón sin parar ya Producción debe hacer algo 😡 #LaGranjaVIP #LaGranjaCapataz #LaGranjaGala @AdalRamones https://t.co/CpXVOwJRP7 — Lucy TV Fans 🇵🇷 🇺🇸 (@TVFanClu) November 3, 2026

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Fernando Lozada hace impactante revelación tras encierro en ‘La granja VIP’

Luego de 9 semanas en ‘La granja VIP’ y casi 5 como peón, Fernando Lozada se percató de que estaba bajando de peso y que su ropa le quedaba extrañamente grande, sin embargo, no esperaba que hubiera perdido 10 kilos. Según se dio a conocer en el sitio oficial de TVAzteca, el conductor llegó al reality pensando 89 kilos, y hace unos días después de una revisión médica, le informaron que estaba pesando 79 kilos.

El drástico cambio en su aspecto se debe no solo al desgaste físico que está teniendo al estar trabajando como peón de manera ininterrumpida, sino a la pobre dieta que está siguiendo. A causa de la queja puesta por Lozada, el conductor de la emisión reveló que ahora los peones tenían permitido comer frutas, por lo que su dieta quedó de la siguiente manera:



Sardinas

Arroz

Frijoles

Atún

Huevo

Manzanas

Plátanos

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¿Por qué se dice que Fernando Lozado desmejoró a partir de la eliminación de Pascal Nadaud?

Además de todo el desgaste físico al que se ha sometido Fernando Lozada en las últimas semanas siendo peón en ‘La granja VIP’, también ha experimentado un fuerte golpe emocional tras la salida de Pascal Nadaud, amigo entrañable con el que tenía una alianza y con quien compartía las tareas duras de la granja.

Como si no fuera suficiente, Fernando Lozada informó que luego de la salida de Nadaud empezaría a jugar completamente solo, por lo que se aisló de todos, decisión que sin duda también puede estar afectándolo: “creo que prefiero vivir en el peonato de aquí a que se acabe esto, allá me voy a volver loco…”.