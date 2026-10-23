‘La granja VIP 2026’: ¿Fer Lozada traiciona a sus aliados? Así queda la tabla de nominados HOY 23 de octubre

La granja VIP 2026 está a punto de vivir una noche de traiciones que podría romper alianzas. Este viernes 23 de octubre, Fernando Lozada tendrá en sus manos el destino de varios participantes, pues deberá salvar a un nominado y poner a otro en peligro de eliminación. Pero ¿se atreverá a darle la espalda a sus amigos? La decisión podría provocar un nuevo enfrentamiento dentro del reality de TV Azteca.

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¿Quiénes son los nominados de La granja VIP 2026 hoy 23 de octubre?

La tabla de nominados de La granja VIP 2026 podría sufrir cambios durante la gala de La Traición de este viernes 23 de octubre. Actualmente, cuatro participantes se encuentran en riesgo de abandonar la competencia.

Los famosos que llegaron a esta etapa de nominación son



Manelyk González

Azalia Ojeda

Rafael Mercadante

Mario ‘Mono’ Osuna

Fernando Lozada consiguió salvarse durante el Juego de Salvación del jueves 22 de octubre y ahora tiene una decisión complicada: proteger a uno de los nominados y mandar a otro granjero directamente a la zona de peligro.

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¿Fernando Lozada traicionará a Niurka Marcos o Natalia Alcocer en La granja VIP 2026?

Fernando Lozada podría sorprender con su traición en La granja VIP 2026, pues dos nombres han comenzado a sonar entre sus posibles objetivos: Niurka Marcos y Natalia Alcocer.

Durante una conversación con Azalia Ojeda, el pasado 21 de octubre, Fer reconoció que contemplaba la posibilidad de enviar a alguna de ellas a la nominación. También mencionó a Rafael Mercadante, aunque este ya se encuentra en riesgo.

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¿A quién salvó Fernando Lozada en La Traición de La granja VIP 2026?

La decisión de Fernando Lozada tomó por sorpresa a buena parte de los seguidores de La granja VIP, pues muchos daban por hecho que utilizaría el poder de La Traición para salvar a Manelyk González, una de sus aliadas más cercanas dentro del reality.

Sin embargo, el influencer optó por sacar de la placa a Mario “Mono” Osuna, una jugada que cambió por completo el panorama de la semana y generó reacciones tanto dentro como fuera de la granja.

Esta vez hubo una doble traición dentro de La granja VIP. Primero, Fernando Lozada utilizó su poder para enviar a Natalia Alcocer a la placa de nominados; sin embargo, la jugada no terminó ahí, ya que la actriz tuvo la oportunidad de responder y decidió traicionar a Kunno, sumándolo también a la tabla.

Ahora la tabla de nominados queda así:

Kunno

Natalia Alcocer

Manelyk González

Azalia

Rafa Mercadante

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